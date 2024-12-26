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Халеп снялась с Australian Open из-за проблем со здоровьем

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп пропустит турнир категории WTA 250 в Окленде и квалификацию Australian Open из-за проблем со здоровьем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

33-летняя румынская теннисистка не сыграет в первых турнирах нового сезона
из-за проблем с коленом и плечом.

«После выступления на выставочном турнире в Абу-Даби, к сожалению, я снова почувствовала боль в колене и плече. После обсуждения с командой мы поняли, что было бы правильным отложить начало моего сезона. Это не то, чего я хотела.

Благодарю организаторов Australian Open и турнира в Окленде за уайлд-кард. Мне жаль, что я ими не воспользовалась. Сейчас я отдохну. Планирую, что в следующий раз появлюсь на турнире в Клуж-Напоке перед замечательными румынскими фанатами», — написала Халеп в соцсетях.

Халеп дважды была первой ракеткой мира в период с 2017 по 2019 год, пробыв в этом статусе 64 недели. В октябре 2022 года она была отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество роксадустат. Халеп получила дисквалификацию на четыре года, однако позднее она сумела выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) и сократить срок наказания до девяти месяцев.

В марте этого года Халеп отбыла дисквалификацию и вернулась на теннисный корт, проиграв пять из шести матчей. На данный момент она занимает 877-е место в одиночном рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) пройдет с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, победившая в финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).