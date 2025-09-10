Не только тренировки: чем на самом деле увлекаются Шарапова, Овечкин и другие

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон давно превратился из гонщика в символ стиля и культурного эксперимента. В перерывах между Гран-при он пишет музыку — у него есть собственная студия, а пару лет назад Хэмилтон даже признался, что под псевдонимом участвовал в записи треков с известными исполнителями. Для него это не просто хобби, а способ выразить себя.