Не только тренировки: чем на самом деле увлекаются Шарапова, Овечкин и другие

Мы привыкли видеть спортсменов на аренах и подиумах, но вне спорта у них тоже есть своя жизнь, порой не менее захватывающая. Бизнес, вечеринки, музыка и даже гастрономические эксперименты — все это открывает неожиданные стороны чемпионов.

Екатерина Генберг
Автор Спорт Mail
Мария Шапарова на бизнес-встрече
Мария Шарапова после окончания спортивной карьеры увлекается бизнесом, дизайном и архитектурой.Источник: Legion-Media

Многие привыкли думать, что спорт требует абсолютной дисциплины и не оставляет места для личных увлечений. Но за пределами тренировочных баз и соревнований у звезд есть другая, не менее яркая жизнь. В статье мы рассмотрим, чем живут спортсмены вне спорта и какие хобби помогают им оставаться самими собой, когда стадионные огни гаснут.

Мария Шарапова: бизнес, книги и любовь к архитектуре

Мария Шарапова у частного самолета
Мария Шарапова после завершения карьеры занимается развитием бизнеса и инвестирует в стартапы.Источник: Соцсети

После завершения карьеры Мария Шарапова вовсе не исчезла из новостей — она сменила кроссовки на деловые костюмы и отправилась строить бизнес-империю. Ее бренд сладостей Sugarpova давно стал популярным в США и Европе, а сама Мария инвестирует в стартапы, связанные с технологиями здорового образа жизни. В интервью она не раз признавалась: «Спорт научил меня дисциплине, но бизнес — терпению».

Неожиданной страстью теннисистки стали архитектура и дизайн. Шарапова с увлечением рассказывает о своих путешествиях по современным арт-пространствам. Кстати, на строительстве собственного дома в Калифорнии она была не просто заказчиком, а полноправным участником процесса — выбирала материалы, планировала пространство, спорила с архитекторами.

Александр Овечкин: гольф, вечеринки и семья

Александр Овечкин
Александр Овечкин в свободное от тренировок время играет в гольф и посещает концерты и вечеринки.Источник: Соцсети

В свободное от хоккея время Александр Овечкин играет в гольф: участвует в любительских турнирах и не скрывает, что этот вид спорта стал для него способом переключиться и расслабиться.

Но гольф — лишь часть картины. Овечкин давно стал героем светской хроники. Звезду НХЛ можно встретить на вечеринках, концертах и спортивных ивентах, куда он приходит как почетный гость. В соцсетях Овечкин охотно делится снимками с друзьями и коллегами, не скрывая, что общение и активная социальная жизнь для него так же важны, как и игра на льду.

При этом в последние годы главный акцент для хоккеиста — семья. Овечкин регулярно публикует фотографии с женой и детьми, рассказывает о том, как старается быть рядом несмотря на плотный график.

Симона Халеп: кулинария и гастрономические туры

Симона Халеп на теннисном корте
Симона Халеп увлекается кулинарией и ездит в гастротуры.Источник: Соцсети

Румынская теннисистка любит готовить сложные блюда и коллекционирует кулинарные книги — от классики французских шефов до современных гастрономических изданий.

Халеп признается, что еда стала для нее способом переключиться: во время турниров она посещает рестораны и рынки в городах, превращая поездки в настоящие гастротуры. В Instagram появляются фото из Барселоны, Рима или Мельбурна.

«Готовка помогает мне расслабиться. Когда сосредоточен на рецепте, мысли о матчах уходят», — рассказывала она в интервью. Для Симоны это своеобразная медитация: вместо тренировочных часов — часы на кухне, вместо давления трибун — аромат специй. И именно такое переключение, по ее словам, возвращает силы к следующему сезону.

Льюис Хэмилтон: музыка, искусство и вечеринки на яхтах

Льюис Хэмилтон на официальном мероприятии
Льюис Хэмилтон пишет музыку и посещает моные показы.Источник: Соцсети

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон давно превратился из гонщика в символ стиля и культурного эксперимента. В перерывах между Гран-при он пишет музыку — у него есть собственная студия, а пару лет назад Хэмилтон даже признался, что под псевдонимом участвовал в записи треков с известными исполнителями. Для него это не просто хобби, а способ выразить себя.

Еще одна страсть британца — мода и современное искусство. Он регулярно появляется на Неделях моды в Париже и Милане, дружит с дизайнерами и сам экспериментирует с одеждой, ломая привычные рамки «спортивного» стиля. Журналисты не раз отмечали, что Хэмилтон своим присутствием сделал мир автоспорта ближе к подиуму.

Ну и, конечно, вечеринки. На яхтах в Монако и Сен-Тропе Хэмилтона можно увидеть рядом с музыкантами, актерами и другими именитыми спортсменами. В соцсетях фото с этих вечеров собирают сотни тысяч лайков, а пресса с удовольствием обсуждает каждый его выход.

Лионель Месси: коллекция часов и редких автомобилей

Лионель Месси на спортивном матче
Лионель Месси коллекционирует редкие автомобили и винтажные швейцарские часы.Источник: Соцсети

Лионель Месси, которого миллионы поклонников знают как непревзойденного футболиста, коллекционирует винтажные швейцарские часы и редкие автомобили. Это увлечение помогает ему расслабиться и отвлечься от напряженного графика матчей и тренировок.

Среди часов Месси предпочитает классические модели известных швейцарских брендов. Каждый экземпляр он тщательно выбирает, обращая внимание на историю и уникальные детали. Автомобили же привлекают его не только внешним видом, но и инженерной изысканностью. В коллекции футболиста есть редкие спорткары, специально доставленные из разных стран.

Спортсмены — такие же люди, как и мы. Помимо соревнований и тренировок, в их жизни присутствуют обычные увлечения, которые помогают переключиться, расслабиться и настроиться на новые победы. И этот факт еще раз доказывает, что жизнь — очень разнообразна и стоит того, чтобы каждый день находить повод для улыбки.

