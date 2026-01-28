Ига Швентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке

Ранее в соцсетях появилось видео, где охрана не пускает Швентек на стадион из-за того, что спортсменка забыла аккредитацию. Ранее подобное случалось с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
— Я знаю, вас недавно снимали, когда вы забыли свой пропуск. Мне интересно, считаете ли вы, что должно быть больше личного пространства для игроков и их команд на турнире?
— Вопрос в том, теннисисты ли мы? Или животные в зоопарке? Где за ними наблюдают, даже когда они испражняются. Хорошо, это было преувеличением, конечно, но неплохо было бы иметь немного личного пространства. Было бы неплохо не находиться постоянно под наблюдением.
Например, в других видах спорта у вас есть какие-то технические вещи, которые вы хотите сделать. На Уимблдоне есть корты, куда люди с аккредитацией могут попасть, но без болельщиков. Есть турниры, где это невозможно, и за тобой постоянно наблюдают.
Я не думаю, что так должно быть, потому что мы теннисисты. Мы должны быть на виду на корте и на пресс-конференциях. Это наша работа. Становиться мемом из-за забытой аккредитации — нет. Это, конечно, забавно. Людям есть о чем поговорить. Но для нас, я не думаю, что это необходимо, — сказала Швентек во время пресс-конференции.
Также вчера, 27 января, после разгромного поражения от украинки Элины Свитолиной в ¼ финала турнира американка Коко Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении, кадры с видеокамер были опубликованы в соцсетях.
Сегодня, 28 января, Ига Швентек потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, проиграв представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.