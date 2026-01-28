Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер в третий раз подряд вышел в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал победу в матче ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Синнер встречался с представителем США Беном Шелтоном, который занимает седьмое место в рейтинге АТР. Матч завершился победой итальянца в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Янник Синнер одержал 19-ю победу подряд на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, Синнер дважды завоевал титул в Мельбурне (2024, 2025). 24-летний теннисист в шестой раз подряд вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Синнер одержал 50-ю победу за 60 матчей на ТБШ с хардовым покрытием. Быстрее это достижение покорилось только швейцарцу Роджеру Федереру в 2006 году.

В полуфинале Янник Синнер сыграет против 4-й ракетки мира серба Новака Джоковича, который вышел в ½ финала после травмы Лоренцо Музетти. Счет личных встреч между теннисистами 6−4 в пользу итальянца. Синнер одержал победу над 38-летним Джоковичем в последних пяти матчах подряд.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше