Синнер в третий раз подряд вышел в полуфинал Australian Open

Синнер встречался с представителем США Беном Шелтоном, который занимает седьмое место в рейтинге АТР. Матч завершился победой итальянца в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа и 23 минуты.
Янник Синнер одержал 19-ю победу подряд на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, Синнер дважды завоевал титул в Мельбурне (2024, 2025). 24-летний теннисист в шестой раз подряд вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема».
Синнер одержал 50-ю победу за 60 матчей на ТБШ с хардовым покрытием. Быстрее это достижение покорилось только швейцарцу Роджеру Федереру в 2006 году.
В полуфинале Янник Синнер сыграет против 4-й ракетки мира серба Новака Джоковича, который вышел в ½ финала после травмы Лоренцо Музетти. Счет личных встреч между теннисистами 6−4 в пользу итальянца. Синнер одержал победу над 38-летним Джоковичем в последних пяти матчах подряд.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.