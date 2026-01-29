Рыбакина сыграет с Соболенко в финале Australian Open

Узнать больше по теме

Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки

Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.