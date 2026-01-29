Рыбакина сыграет с Соболенко в финале Australian Open

Пятая ракетка мира Рыбакина встречалась с шестым номером мирового рейтинга Джессикой Пегулой из США. Матч завершился победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Спортсменки провели на корте 1 час и 40 минут.
Елена Рыбакина во второй раз в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В 2023 году в решающем матче Рыбакина уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко. В финале АО-2026 Рыбакина вновь встретится с первой ракеткой мира Соболенко, которая ранее обыграла Элину Свитолину из Украины в ½ финала турнира.
Рыбакина выиграла 19 из 20 последних матчей. Напомним, в финале Итогового турнира WTA, который прошел в Саудовской Аравии в ноябре 2025 года, представитеьница Казахстана одержала победу над Соболенко.
В live-рейтинге Елена Рыбакина уже поднялась на две позиции и теперь располагается на третьем месте.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 1 февраля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордные $74,9 млн. Победитель в одиночном разряде получит $2,79 млн, финалист — $1,44 млн. Это на 19% выше, чем в сезоне-2025.