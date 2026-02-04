Александрова разгромила украинку на турнире в Абу-Даби

11-я ракетка мира Александрова встречалась с правительницей Украины Даяной Ястремской, которая занимает 43-ю позицию в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час и 10 минут.
За выход в полуфинал турнира Екатерина Александрова поспорит с победительницей матча между представительницей Беларуси Александрой Саснович и филиппинкой Александрой Эалой.
Ранее в четвертьфинал турнира в Абу-Даби вышла еще одна россиянка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова, она была сильнее индонезийки Джаниче Чен. За выход в полуфинал соревнований Самсонова сыграет с Хэйли Баптист из США, которая располагается на 56-й строчке в рейтинге WTA.
Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби завершится 7 февраля. Его общий призовой фонд составляет $1,2 млн. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу США Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1).