Александрова разгромила украинку на турнире в Абу-Даби

Ранее в четвертьфинал турнира в Абу-Даби вышла еще одна россиянка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова, она была сильнее индонезийки Джаниче Чен. За выход в полуфинал соревнований Самсонова сыграет с Хэйли Баптист из США, которая располагается на 56-й строчке в рейтинге WTA.