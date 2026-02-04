Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова разгромила украинку на турнире в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

11-я ракетка мира Александрова встречалась с правительницей Украины Даяной Ястремской, которая занимает 43-ю позицию в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час и 10 минут.

За выход в полуфинал турнира Екатерина Александрова поспорит с победительницей матча между представительницей Беларуси Александрой Саснович и филиппинкой Александрой Эалой.

Ранее в четвертьфинал турнира в Абу-Даби вышла еще одна россиянка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова, она была сильнее индонезийки Джаниче Чен. За выход в полуфинал соревнований Самсонова сыграет с Хэйли Баптист из США, которая располагается на 56-й строчке в рейтинге WTA.

Турнир категории WTA 500 в Абу-Даби завершится 7 февраля. Его общий призовой фонд составляет $1,2 млн. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу США Эшлин Крюгер (4:6, 6:1, 6:1).