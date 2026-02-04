Источник: Синнер пропустит церемонию открытия Олимпиады-2026

«Янник Синнер не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр. Он предпочел придерживаться своего тренировочного графика. В понедельник он отправится в Доху», — написал Ансалони в социальных сетях.
Ранее в СМИ появилась информация, что Синнер вошел в число кандидатов, которые могут зажечь олимпийский огонь 6 февраля. Ожидается, что во время церемонии открытия Олимпиады-2026 выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли и американская поп-певица Мэрайя Кэри. За церемонией будут наблюдать около 2,2 млрд телезрителей по всему миру.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Яннику Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах «Большого шлема» — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 и 2025 годах Синнер становился победителем Итогового турнира ATP, а в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.