Соболенко: Завела щенка, обручилась, взяла титул — что за неделя!

«Какой день. Невероятная жара. Я не уверена, что сейчас могу связно мыслить, но постараюсь. Елена, поздравляю с еще одним отличным турниром. Я очень надеюсь, что мы будем чаще встречаться на поздних стадиях турниров и дарить друг другу такие битвы на корте.



Хочу поблагодарить свою команду за то, что они всегда рядом и советуют мне самое лучшее. За то, что поддерживают меня несмотря ни на что и слушают всю ту чушь, которую я несу во время игры. И спасибо моему жениху! Что за неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь», — сказала Соболенко на церемонии награждения.