Соболенко: Завела щенка, обручилась, взяла титул — что за неделя!

В решающем матче 27-летняя белоруска обыграла экс-росисянку Елену Рыбакину (3:6, 6:3, 7:6), ныне представляющую Казахстан.
«Какой день. Невероятная жара. Я не уверена, что сейчас могу связно мыслить, но постараюсь. Елена, поздравляю с еще одним отличным турниром. Я очень надеюсь, что мы будем чаще встречаться на поздних стадиях турниров и дарить друг другу такие битвы на корте.
Хочу поблагодарить свою команду за то, что они всегда рядом и советуют мне самое лучшее. За то, что поддерживают меня несмотря ни на что и слушают всю ту чушь, которую я несу во время игры. И спасибо моему жениху! Что за неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь», — сказала Соболенко на церемонии награждения.
3 марта стало известно, что Соболенко завела собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которую зовут Эш. На следующий день первая ракетка мира обручилась с 36-летним бизнесменом Георгиосом Франгулисом, с которым она находилась в отношениях на протяжении последних двух лет.
В Индиан-Уэллсе Соболенко выиграла 23-й титул в карьере и в 10-й раз стала чемпионкой «тысячника».