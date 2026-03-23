Алькарас объяснил неожиданное поражение в третьем круге Майами

— Это был сложный матч, безусловно. Себастьян сегодня играл невероятно — просто великолепно. Было много очень напряженных моментов, в которых я не сумел воспользоваться своими шансами. Думаю, он сыграл лучше именно в этих ключевых розыгрышах. Я бы сказал, что в этом и была разница. Так что поздравляю его — он это заслужил.



Думаю, в целом я провел хороший матч. Были лишь отдельные моменты, когда он играл на невероятном уровне, а у меня не получались нужные удары. Много раз был счет 30−30, 40−40, «ровно», где я не смог реализовать свои возможности. Но, конечно, нужно учитывать и соперника. В такие моменты Себастьян играл потрясающе, на очень высоком уровне.



Мы немного все обсудили с командой — посмотрели на весь матч, на то, что я делал очень хорошо и просто хорошо.



Я бы сказал, что то, над чем я работал на тренировках, мне удалось реализовать. В предыдущих турнирах были вещи, с которыми я не чувствовал себя комфортно, но здесь, по ходу турнира, я чувствовал себя все лучше и лучше. Думаю, процесс идет правильно. Несмотря на поражение сегодня, я считаю, что нахожусь на верном пути, — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.