Алькарас объяснил неожиданное поражение в третьем круге Майами

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Себастьяна Корды на турнире серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне Алькарас в матче третьего круга турнира в Майами сенсационно уступил 36-му номеру мирового рейтинга из США Себастьяну Корде. Корда обыграл Алькараса в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4. Американец впервые в карьере одержал победу над первой ракеткой мира.

— Это был сложный матч, безусловно. Себастьян сегодня играл невероятно — просто великолепно. Было много очень напряженных моментов, в которых я не сумел воспользоваться своими шансами. Думаю, он сыграл лучше именно в этих ключевых розыгрышах. Я бы сказал, что в этом и была разница. Так что поздравляю его — он это заслужил.

Думаю, в целом я провел хороший матч. Были лишь отдельные моменты, когда он играл на невероятном уровне, а у меня не получались нужные удары. Много раз был счет 30−30, 40−40, «ровно», где я не смог реализовать свои возможности. Но, конечно, нужно учитывать и соперника. В такие моменты Себастьян играл потрясающе, на очень высоком уровне.

Мы немного все обсудили с командой — посмотрели на весь матч, на то, что я делал очень хорошо и просто хорошо.

Я бы сказал, что то, над чем я работал на тренировках, мне удалось реализовать. В предыдущих турнирах были вещи, с которыми я не чувствовал себя комфортно, но здесь, по ходу турнира, я чувствовал себя все лучше и лучше. Думаю, процесс идет правильно. Несмотря на поражение сегодня, я считаю, что нахожусь на верном пути, — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

Напомним, Карлос Алькарас в начале этого года выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» в истории.

Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик.


Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше