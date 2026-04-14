Медведев получил штраф за разбитую вдребезги ракетку

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован за поведение во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщает ESPN.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

10-я ракетка мира Медведев на турнире в Монте-Карло вылетел во втором круге, где за 50 минут уступил представителю Италии Маттео Берреттини в двух сетах со счетом 0:6. 0:6. Медведев впервые проиграл матч на уровне АТР, не взяв ни одного гейма.

По ходу второй партии Медведев вышел из себя и вдребезги разбил ракетку, за что получил предупреждение от судьи на вышке. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала российского спортсмена на €6 тысяч. За выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев заработал €45 тысяч.

В прошлом сезоне Медведев был оштрафован на $75 тысяч за неспортивное поведение на Открытом чемпионате Австралии. Также россиянин получил штраф в размере $40 тысяч на турнире в Пекине, который впоследствии был отменен.

Даниил Медведев в текущем сезоне стал победителем турнира категории АТР 250 в австралийском Брисбене. Также россиянин завоевал титул в Дубае, на соревнованиях категории АТР 500. В американском Индиан-Уэллсе Медведев дошел до финала «Мастерса», в котором проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Всего за карьеру на счету Даниила Медведева 23 титула на уровне АТР и более $50 млн заработанных призовых.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше