Алькарас объяснил, почему следил за прыжком Синнера в бассейн

В воскресенье, 12 апреля, Синнер обыграл Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и завоевал не только титул, но и вернул себе звание первой ракетки мира, сместив Алькараса на вторую строчку.
После победы чемпион соревнований Синнер спрыгнул с вышки в бассейн. Алькарас наблюдал за прыжком итальянца. Видео с теннисистами в соцсетях собрало более 10 млн просмотров.
«У Янника и меня отличные отношения. Не то чтобы мы ходим ужинать вместе, но он и его команда — прекрасные люди. Независимо от того, что мы боремся на корте, наш характер вне его не изменится. И это видно по взаимному уважению. После финала я шел в свою комнату, увидел, как он прыгает, и остался посмотреть. У меня огромное уважение к нему, и это хороший способ показать миру, что, несмотря на соперничество на корте, мы можем быть хорошими людьми и у нас могут быть хорошие отношения», — приводит слова Алькараса Marca.
На этой неделе Карлос Алькарас сыграет на турнире категории АТР 500 в Барселоне с призовым фондом в €2,950 млн. В прошлом году испанец дошел до финала соревнований, где приграл Хольгеру Руне из Дании. Карлос Алькарас выиграл титул в Барселоне в 2022 и 2023 годах.