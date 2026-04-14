Алькарас объяснил, почему следил за прыжком Синнера в бассейн

«У Янника и меня отличные отношения. Не то чтобы мы ходим ужинать вместе, но он и его команда — прекрасные люди. Независимо от того, что мы боремся на корте, наш характер вне его не изменится. И это видно по взаимному уважению. После финала я шел в свою комнату, увидел, как он прыгает, и остался посмотреть. У меня огромное уважение к нему, и это хороший способ показать миру, что, несмотря на соперничество на корте, мы можем быть хорошими людьми и у нас могут быть хорошие отношения», — приводит слова Алькараса Marca.