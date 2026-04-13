Янник Синнер вернулся на первое место в рейтинге АТР

Вчера, 12 апреля, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финале представителя Испании Карлоса Алькараса в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Благодаря этой победе Синнер заработал 950 рейтинговых очков и вернулся на первую позицию в обновленном рейтинге АТР. 24-летний теннисист потерял первое место в рейтинге в ноябре 2025 года.