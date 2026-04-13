Янник Синнер вернулся на первое место в рейтинге АТР

Вчера, 12 апреля, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финале представителя Испании Карлоса Алькараса в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Благодаря этой победе Синнер заработал 950 рейтинговых очков и вернулся на первую позицию в обновленном рейтинге АТР. 24-летний теннисист потерял первое место в рейтинге в ноябре 2025 года.
Карлос Алькарас лишился 350 баллов и опустился на вторую строчку мирового рейтинга. На третьей позиции остался полуфиналист Монте-Карло Александр Зверев из Германии.
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 10-е место рейтинга. На турнире в Монте-Карло Медведев сенсационно уступил во втором круге итальянцу Маттео Берреттини (0:6, 0:6). Россиянин впервые не смог взять ни одного гейма в матче на уровне АТР.
14-я ракетка мира Карен Хачанов также остался на своей позиции, как и 15-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев. Хачанов на «Мастерсе» в Монте-Карло вылетел в первом круге, Рублев — во втором.
Полуфиналист турнира в Монте-Карло Валентен Вашеро из Монако, впервые в карьере вошел в топ-20 рейтинга АТР. Монегаск поднялся на шесть позиций и теперь занимает 17-ю строчку.