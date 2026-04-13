Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер вернулся на первое место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Вчера, 12 апреля, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финале представителя Испании Карлоса Алькараса в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Благодаря этой победе Синнер заработал 950 рейтинговых очков и вернулся на первую позицию в обновленном рейтинге АТР. 24-летний теннисист потерял первое место в рейтинге в ноябре 2025 года.

Карлос Алькарас лишился 350 баллов и опустился на вторую строчку мирового рейтинга. На третьей позиции остался полуфиналист Монте-Карло Александр Зверев из Германии.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 10-е место рейтинга. На турнире в Монте-Карло Медведев сенсационно уступил во втором круге итальянцу Маттео Берреттини (0:6, 0:6). Россиянин впервые не смог взять ни одного гейма в матче на уровне АТР.

14-я ракетка мира Карен Хачанов также остался на своей позиции, как и 15-й номер мирового рейтинга Андрей Рублев. Хачанов на «Мастерсе» в Монте-Карло вылетел в первом круге, Рублев — во втором.

Полуфиналист турнира в Монте-Карло Валентен Вашеро из Монако, впервые в карьере вошел в топ-20 рейтинга АТР. Монегаск поднялся на шесть позиций и теперь занимает 17-ю строчку.


Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше