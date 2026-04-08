Рублев вслед за Медведевым вылетел во втором круге Монте-Карло

15-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Бельгии Зизу Бергсом, который занимает 47-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой Бергса в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 16 минут.
В победном матче первого круга против Нуну Боржеша из Португалии 28-летний Рублев рассказал, что испытывал проблемы со спиной и играл на обезболивающих.
Напомним, Андрей Рублев стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).
В следующем круге Зизу Бергс встретится с победителем матча между 109-й ракеткой мира, чилийцем Кристьяном Гарином и Александром Зверевым из Германии, который располагается на третьем месте в рейтинге АТР.
После вылета Рублева в одиночной сетке «Мастерса» не осталось россиян. Ранее свои матчи проиграли 14-я ракетка мира Карен Хачанов и 10-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев.
Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.