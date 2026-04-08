Рублев вслед за Медведевым вылетел во втором круге Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

15-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Бельгии Зизу Бергсом, который занимает 47-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой Бергса в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 16 минут.

В победном матче первого круга против Нуну Боржеша из Португалии 28-летний Рублев рассказал, что испытывал проблемы со спиной и играл на обезболивающих.

Напомним, Андрей Рублев стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).

В следующем круге Зизу Бергс встретится с победителем матча между 109-й ракеткой мира, чилийцем Кристьяном Гарином и Александром Зверевым из Германии, который располагается на третьем месте в рейтинге АТР.

После вылета Рублева в одиночной сетке «Мастерса» не осталось россиян. Ранее свои матчи проиграли 14-я ракетка мира Карен Хачанов и 10-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев.


Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло завершится 12 апреля. Его общий призовой фонд составляет €6,3 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти из Италии.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше