Хачанов второй раз подряд вылетел в первом круге турнира АТР

14-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Аргентины Камило Уго Карабельи, который располагается на 64-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой аргентинца в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут.
По ходу второго сета Хачанов не смог совладать с эмоциями после неудачного удара и разбил ракетку о корт. Ранее другой россиянин Даниил Медведев получил штраф в размере €6 тысяч за разбитый вдребезги инвентарь на турнире в Монте-Кпрло.
Во втором круге соревнований в Барселоне Камило Уго Карабельи сыграет с 55-й ракеткой мира испанцем Рафаэлем Ходаром.
Для Хачанова поражение на старте турнира в Барселоне стало вторым подряд. Ранее 29-летний теннисист в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло проиграл французу Артуру Риндеркнешу (5:7, 2:6).
В этом сезоне лучшим результатом Хачанова является выход в четвертьфинал на турнире категории АТР 500 в Дохе. В матче за выход в полуфинал россиянин уступил второй ракетке мира Карлосу Алькарасу в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.
Кроме Хачанова в Барселоне сыграет 15-я ракетка мира Андрей Рублев. Сегодня, 14 апреля, Рублев в первом раунде встретится с Мариано Навоне из Аргентины, который располагается на 44-м месте в рейтинге АТР.
Турнир категории АТР 500 в Барселоне завершится 19 апреля. Его общий призовой фонд составляет €2,950 млн. Действующим победителем соревнований является датчанин Хольгер Руне. В прошлогоднем финале он одержал верх над Карлосом Алькарасом.