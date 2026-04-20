Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев поднялся на три позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 15-го на 12-е место в мировом рейтинге. Накануне Рублев дошел до финала турнира категории АТР 500 в Барселоне и заработал 280 рейтинговых очков. В решающем матче россиянин уступил Артюру Фису из Франции — 2:6, 6:7 (2:7).

Для 28-летнего Рублева этот финал стал первым с мая 2025 года, когда в титульной встрече в немецком Гамбурге он проиграл итальянцу Флавио Коболли. Последний трофей российский спортсмен завоевал в феврале 2025 года, победив на соревновании в Дохе.

Артюр Фис, благодаря победе в Барселоне, поднялся на пять позиций вверх и теперь занимает 25-е место в рейтинге АТР.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 10-е место в обновленном рейтинге. Еще один российский теннисист Карен Хачанов потерял две строчки и опустился на 16-е место в списке лучших теннисистов мира.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, на минувшей неделе он не принимал участия в турнирах. 12 апреля Синнер стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и завоевал не только титул, но и вернул себе звание первой ракетки мира.

Второе место в рейтинге занимает испанец Карлос Алькарас, который не защитил очки за прошлогодний финал в Барселоне из-за травмы. На третьей строчке располагается представитель Германии Александр Зверев.


Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше