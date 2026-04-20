Рублев поднялся на три позиции в рейтинге АТР

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 15-го на 12-е место в мировом рейтинге. Накануне Рублев дошел до финала турнира категории АТР 500 в Барселоне и заработал 280 рейтинговых очков. В решающем матче россиянин уступил Артюру Фису из Франции — 2:6, 6:7 (2:7).
Для 28-летнего Рублева этот финал стал первым с мая 2025 года, когда в титульной встрече в немецком Гамбурге он проиграл итальянцу Флавио Коболли. Последний трофей российский спортсмен завоевал в феврале 2025 года, победив на соревновании в Дохе.
Артюр Фис, благодаря победе в Барселоне, поднялся на пять позиций вверх и теперь занимает 25-е место в рейтинге АТР.
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 10-е место в обновленном рейтинге. Еще один российский теннисист Карен Хачанов потерял две строчки и опустился на 16-е место в списке лучших теннисистов мира.
Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, на минувшей неделе он не принимал участия в турнирах. 12 апреля Синнер стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и завоевал не только титул, но и вернул себе звание первой ракетки мира.
Второе место в рейтинге занимает испанец Карлос Алькарас, который не защитил очки за прошлогодний финал в Барселоне из-за травмы. На третьей строчке располагается представитель Германии Александр Зверев.