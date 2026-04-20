Мирра Андреева улучшила позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с 9-го на 8-е место в обновленном мировом рейтинге. На минувшей неделе на турнире категории WTA 500 в немецком Штутгарте Андреева дошла до полуфинала, где проиграла второй ракетке мира и будущей чемпионке соревнований Елене Рыбакиной из Казахстана (5:7, 1:6).
12 апреля Андреева завоевала титул на турнире в австрийском Линце. В финале 18-летняя спортсменка была сильнее представительницы Австрии Анастасии Потаповой (1:6, 6:4, 6:3).
Первую строчку мирового рейтинга удерживает представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке располагается американка Коко Гауфф.
Еще одна россиянка, Екатерина Александрова занимает 14-е место в обновленном рейтинге WTA. Диана Шнайдер осталась на 19-й строчке. Анна Калинская поднялась одну позицию и теперь располагается на 22-м месте.
Также в топ-100 рейтинга WTA входят: Вероника Кудерметова (64-я позиция), Оксана Селехметьева (77), Анастасия Захарова (79) и Анна Блинкова (89).