Мирра Андреева улучшила позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с 9-го на 8-е место в обновленном мировом рейтинге. На минувшей неделе на турнире категории WTA 500 в немецком Штутгарте Андреева дошла до полуфинала, где проиграла второй ракетке мира и будущей чемпионке соревнований Елене Рыбакиной из Казахстана (5:7, 1:6).