Мирра Андреева рассказала о роли ее собаки Рэсси в помощи маме

В ноябре 2025 года Андреева сообщила о том, что завела собаку. В одном из интервью теннисистка призналась, что назвала питомца в честь персонажа из фильма «Приключения Электроника». В картине Рэсси (Редчайшая Электронная Собака, Страус и так далее) — пес-робот, созданный Электроником. В фильме роль животного исполнила собака породы эрдельтерьер.
— Вы рассказывали, насколько сложно путешествовать с собакой за границей. И упомянули, что все стало проще благодаря тому, что у вашей собаки Рэсси есть сертификат собаки-помощника из-за того, как она помогает вашей маме.
— Это правда. В межсезонье мы узнали, что у моей мамы есть небольшие проблемы с сердцем, поэтому мы тренируем Рэсси, чтобы она могла помогать ей, когда это необходимо.
Учим ее распознавать моменты, когда у мамы повышается или понижается давление. Она также проходила специальное обучение, так что все еще находится в процессе подготовки, можно сказать. Но на данный момент она отлично справляется. Конечно, путешествовать с собакой гораздо проще, когда у нее есть сертификат собаки-помощника, потому что многие авиакомпании принимают таких животных. Кроме того, она действительно очень помогает моей маме, — приводит слова Андреевой Tennis Channel.
19-летняя Андреева выступает на турнире категории WTA 1000 в Риме, который завершится 17 мая. Россиянка вышла в третий круг соревнований, где сыграет с 90-й ракеткой мира Викторией Голубич из Швейцарии.