Мирра Андреева рассказала о роли ее собаки Рэсси в помощи маме

Учим ее распознавать моменты, когда у мамы повышается или понижается давление. Она также проходила специальное обучение, так что все еще находится в процессе подготовки, можно сказать. Но на данный момент она отлично справляется. Конечно, путешествовать с собакой гораздо проще, когда у нее есть сертификат собаки-помощника, потому что многие авиакомпании принимают таких животных. Кроме того, она действительно очень помогает моей маме, — приводит слова Андреевой Tennis Channel.