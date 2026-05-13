Медведев повторил достижение Джоковича на «Мастерсах»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В матче четвертого круга первая ракетка России Медведев одержал победу над аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Как сообщает Opta Ace, 9-я ракетка мира Медведев стал лишь третьим из действующих теннисистов, кому удалось более одного раза дойти до четвертьфинала на всех турнирах серии «Мастерс» (9). Двумя другими игроками являются 4-я ракетка мира серб Новак Джокович и третий номер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии.

В четвертьфинале Медведев сыграет с 20-летним испанцем Мартином Ландалусе, который занимает 94-е место в рейтинге АТР. Теннисист получил место в основной сетке турнира как лаки-лузер. В своем матче четвертого раунда Ландалусе был сильнее представителя Сербии Хамада Меджедовича (7:5, 6:4).


Турнир серии «Мастерс» завершится в столице Италии 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 миллиона евро. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропускает турнир из-за травмы. В прошлогоднем финале Алькарас одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером — 7:6 (7:5), 6:1.

Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше