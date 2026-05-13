Медведев повторил достижение Джоковича на «Мастерсах»

В матче четвертого круга первая ракетка России Медведев одержал победу над аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
Как сообщает Opta Ace, 9-я ракетка мира Медведев стал лишь третьим из действующих теннисистов, кому удалось более одного раза дойти до четвертьфинала на всех турнирах серии «Мастерс» (9). Двумя другими игроками являются 4-я ракетка мира серб Новак Джокович и третий номер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии.
В четвертьфинале Медведев сыграет с 20-летним испанцем Мартином Ландалусе, который занимает 94-е место в рейтинге АТР. Теннисист получил место в основной сетке турнира как лаки-лузер. В своем матче четвертого раунда Ландалусе был сильнее представителя Сербии Хамада Меджедовича (7:5, 6:4).
Турнир серии «Мастерс» завершится в столице Италии 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 миллиона евро. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропускает турнир из-за травмы. В прошлогоднем финале Алькарас одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером — 7:6 (7:5), 6:1.