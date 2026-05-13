Медведев повторил достижение Джоковича на «Мастерсах»

Как сообщает Opta Ace, 9-я ракетка мира Медведев стал лишь третьим из действующих теннисистов, кому удалось более одного раза дойти до четвертьфинала на всех турнирах серии «Мастерс» (9). Двумя другими игроками являются 4-я ракетка мира серб Новак Джокович и третий номер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии.