Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер — о допинге: Расплатился за ошибку, которой не совершал

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о переживаниях из-за допинг-скандала.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. Рассматривалась дисквалификация теннисиста на срок от одного до двух лет. Но в январе 2025 года итальянец достиг соглашения с Международным антидопинговым агентством (WADA) о трехмесячной дисквалификации.

«Особенно тяжелыми были месяцы, предшествовавшие моей дисквалификации, потому что не мог ни с кем об этом поговорить. Выглядел очень грустным на корте, и это было правдой. Не чувствовал себя свободным. Но я верю, что ничего не происходит случайно. Убежден, что все это сделало меня сильнее. Понял, кто мои настоящие друзья, и это тоже мне помогло. Не сказал бы, что это обязательно изменило меня, но заставило меня кое-что осознать.

Это был сложный эпизод, который трудно было пережить, потому что пришлось расплачиваться за ошибку, которой я не совершал. Однажды утром проснулся с мыслью, чтобы превратить все это во что-то позитивное. Я провел время с семьей, а затем вернулся к работе, посвятив много времени спортзалу. Когда вернулся в тур в Риме, я был счастлив и почувствовал облегчение. Просто хотел насладиться моментом, это сделал. После этого показал отличный теннис», — приводит слова Синнера французская газета L'Equipe.

Первым турниром после возвращения для Синнера стал «Мастерс» в Риме, где он дошел до финала, уступив испанцу Карлосу Алькарасу.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше