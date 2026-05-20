Синнер — о допинге: Расплатился за ошибку, которой не совершал

«Особенно тяжелыми были месяцы, предшествовавшие моей дисквалификации, потому что не мог ни с кем об этом поговорить. Выглядел очень грустным на корте, и это было правдой. Не чувствовал себя свободным. Но я верю, что ничего не происходит случайно. Убежден, что все это сделало меня сильнее. Понял, кто мои настоящие друзья, и это тоже мне помогло. Не сказал бы, что это обязательно изменило меня, но заставило меня кое-что осознать.



Это был сложный эпизод, который трудно было пережить, потому что пришлось расплачиваться за ошибку, которой я не совершал. Однажды утром проснулся с мыслью, чтобы превратить все это во что-то позитивное. Я провел время с семьей, а затем вернулся к работе, посвятив много времени спортзалу. Когда вернулся в тур в Риме, я был счастлив и почувствовал облегчение. Просто хотел насладиться моментом, это сделал. После этого показал отличный теннис», — приводит слова Синнера французская газета L'Equipe.