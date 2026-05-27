Бублик рассказал о своей травме на «Ролан Гаррос»

Накануне 10-я ракетка мира Бублик проиграл на старте турнира 80-му номеру мирового рейтинга немцу Яну-Леннарду Штруффу — 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7. В четвертом сете Бублик почувствовал недомогание в плече и вызвал на корт медицинскую бригаду. После этого теннисист упустил несколько ключевых геймов и не смог одержать победу над немцем.
«В четвертом сете при счете 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щелкнуло в плече. После этого мне стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, но скорости не было. Не знаю, что с плечом, с пары снялся. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше», — приводит слова Бублика «Чемпионат».
Александр Бублик стал уже третьим теннисистом из топ-10, завершившим борьбу в первом круге «Ролан Гаррос». Ранее свои матчи проиграли 8-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц, который располагается на 9-м месте в рейтинге АТР.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.