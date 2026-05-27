Бублик рассказал о своей травме на «Ролан Гаррос»

«В четвертом сете при счете 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щелкнуло в плече. После этого мне стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, но скорости не было. Не знаю, что с плечом, с пары снялся. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше», — приводит слова Бублика «Чемпионат».