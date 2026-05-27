«Я не ради себя». Соболенко объяснила борьбу за рост призовых

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси объяснила, почему выступает за увеличение размера призовых на турнирах «Большого шлема».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Ранее Арина Соболенко и ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» за размер призовых.

Перед стартом «Ролан Гаррос» Соболенко представила ожерелье в котором будет выступать на турнире. Оно создано с использованием более 200 карат гранатов и 23 карат бриллиантов.

— Я видел, как некоторые проводили параллель между тем, что вы призывали увеличить призовой фонд, и тем, что вы носите очень дорогие бриллианты. Считаете ли вы, что это может выглядеть лицемерно?

— Я вообще не понимаю, как можно сопоставлять два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, призовые касаются не меня.

Я просто борюсь ради игроков с низким рейтингом, которым действительно приходится нелегко выживать в мире тенниса. То, что я борюсь за призовые, не имеет ко мне никакого отношения. Все знают, что у меня все в порядке. Мы боремся за честную долю доходов, а также за игроков с более низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, и за то, чтобы следующему поколению было легче войти в топ-10. Так что это не ради себя, — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Во втором раунде Соболенко сыграет с представительницей Франции Эльзой Жакемо.

Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше