«Я не ради себя». Соболенко объяснила борьбу за рост призовых

Ранее Арина Соболенко и ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» за размер призовых.
Перед стартом «Ролан Гаррос» Соболенко представила ожерелье в котором будет выступать на турнире. Оно создано с использованием более 200 карат гранатов и 23 карат бриллиантов.
— Я видел, как некоторые проводили параллель между тем, что вы призывали увеличить призовой фонд, и тем, что вы носите очень дорогие бриллианты. Считаете ли вы, что это может выглядеть лицемерно?
— Я вообще не понимаю, как можно сопоставлять два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, призовые касаются не меня.
Я просто борюсь ради игроков с низким рейтингом, которым действительно приходится нелегко выживать в мире тенниса. То, что я борюсь за призовые, не имеет ко мне никакого отношения. Все знают, что у меня все в порядке. Мы боремся за честную долю доходов, а также за игроков с более низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, и за то, чтобы следующему поколению было легче войти в топ-10. Так что это не ради себя, — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».
Во втором раунде Соболенко сыграет с представительницей Франции Эльзой Жакемо.
Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.