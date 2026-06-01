Кафельников отреагировал на вылет Рублева с «Ролан Гаррос»

Накануне 13-я ракетка мира Рублев проиграл 27-му номеру мирового рейтинга чеху Якубу Меншику в пяти сетах со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.
— Все играют на тот уровень, который у них есть на данном этапе. Вы хотите сказать, что наши теннисисты претендуют на победу на турнире «Большого шлема»? Нет, не претендуют. Все ждали лучших результатов, но ожидаемое не всегда сбывается. Масса разных факторов, которые не зависят ни от меня, ни от вас, а только от них. У Рублева был шанс — он им не воспользовался. Мы же не можем выходить за него и махать ракеткой. К сожалению, соперник хотел чуть больше, — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
Лучшим результатом Андрея Рублева на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал в 2020 и 2022 годах.
20-летний Меншик впервые в карьере дошел до ¼ финала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где встретится с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой. 30-й ракетка мира Фонсека также впервые вышел в четвертьфинал турнира.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.