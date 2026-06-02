Мирра Андреева высказалась об украинских теннисистках

2 июня Мирра Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю в четвертьфинале турнира со счётом 6:0, 6:3. В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева сыграет с Мартой Костюк.
«И Свитолина, и Костюк — очень сильные теннисистки с бойцовским характером. Я хорошо представляю, чего можно ожидать от каждой из них. В любом случае меня ждёт непростой матч, независимо от того, кто окажется по другую сторону сетки. Постараюсь подойти к игре максимально готовой и показать свой лучший теннис. Для меня не имеет значения ни национальность соперницы, ни какие-либо другие обстоятельства. Главное — сосредоточиться на своей игре и каждом розыгрыше», — приводит слова Андреевой «Чемпионат».
Сорана Кырстя после поражения от Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» заявила в своих соцсетях, что желает россиянке победы в турнире.
«Я обожаю Мирру. Она такая замечательная девушка, и вся ее команда тоже. Ее тренер, тренер по физподготовке, физиотерапевт — все они потрясающие люди. Я очень рада, что она окружила себя такими хорошими людьми. Она — благословение для спорта. Я думаю, у нее есть все, о чем можно мечтать. Она играет в потрясающий теннис. Я ее просто обожаю. Мне бы очень хотелось, чтобы она выиграла этот турнир», — написала Кырстя.
36-летняя Кырстя, которая проводит последний сезон в карьере, играла в ¼ финала «Ролан Гаррос» впервые за 17 лет.