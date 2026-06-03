Зверев — о соперниках на «Ролан Гаррос»: Мне просто все равно

Накануне 3-я ракетка мира Александр Зверев вышел в полуфинал турнира, в котором сыграет против 20-летнего представителя Чехии Якуба Меншика. Зверев в пятый раз в карьере дошел до этой стадии на «Ролан Гаррос».
"Тот, кого я знаю лучше всего, — это Маттео Берреттини, но, по‑моему, у Маттео всегда был высокий уровень, и для него речь просто в том, чтобы продемонстрировать его на корте. Я не удивлен, что он вернул себе прежний уровень — во всяком случае, для меня это не сюрприз.
У меня впечатление, что сетка сильно раскрылась в верхней половине. У меня ощущение, что в нижней половине это менее заметно. Конечно, благодаря победе Жоао Фонсеки, который обыграл Джоковича, — это важный матч, открывший сетку. Все остальное в нижней части выглядит довольно обычным. В верхней части, разумеется, ситуация иная.
С кем бы я предпочел сыграть? Честно говоря, мне все равно. Нет, мне просто все равно. Для меня это не имеет значения", — приводит слова Зверева We love tennis.
Напомним, главный фаворит на победу первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно покинул турнир во втором круге. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас пропускает соревнования из-за травмы запястья.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Его общий призовой фонд составляет 61,7 млн евро.