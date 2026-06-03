Зверев — о соперниках на «Ролан Гаррос»: Мне просто все равно

У меня впечатление, что сетка сильно раскрылась в верхней половине. У меня ощущение, что в нижней половине это менее заметно. Конечно, благодаря победе Жоао Фонсеки, который обыграл Джоковича, — это важный матч, открывший сетку. Все остальное в нижней части выглядит довольно обычным. В верхней части, разумеется, ситуация иная.



С кем бы я предпочел сыграть? Честно говоря, мне все равно. Нет, мне просто все равно. Для меня это не имеет значения", — приводит слова Зверева We love tennis.