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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Волейболист Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии

Россиянин также был удостоен награды самому ценному игроку.

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Источник: РИА "Новости"

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который выступает за японскую команду «Сантори Санбердз», стал победителем клубного чемпионата Азии.

Для «Сантори» это первая победа в турнире за всю историю. В финале они одержали победу над индонезийской командой «Якарта Бянгкара Пресиси» со счетом 3:1 (28:26, 25:23, 23:25, 25:17). Команда вошла в историю как первая японская команда, завоевавшая этот почетный титул на континенте.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбердс» с 2018 года. Он является победителем Кубка мира, Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги. Волейболист был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

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