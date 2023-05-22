Волейболист Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии
Россиянин также был удостоен награды самому ценному игроку.
Россиянин также был удостоен награды самому ценному игроку.
Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который выступает за японскую команду «Сантори Санбердз», стал победителем клубного чемпионата Азии.
Для «Сантори» это первая победа в турнире за всю историю. В финале они одержали победу над индонезийской командой «Якарта Бянгкара Пресиси» со счетом 3:1 (28:26, 25:23, 23:25, 25:17). Команда вошла в историю как первая японская команда, завоевавшая этот почетный титул на континенте.
Мусэрский выступает за «Сантори Санбердс» с 2018 года. Он является победителем Кубка мира, Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги. Волейболист был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.