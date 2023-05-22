Волейболист Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии

Для «Сантори» это первая победа в турнире за всю историю. В финале они одержали победу над индонезийской командой «Якарта Бянгкара Пресиси» со счетом 3:1 (28:26, 25:23, 23:25, 25:17). Команда вошла в историю как первая японская команда, завоевавшая этот почетный титул на континенте.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбердс» с 2018 года. Он является победителем Кубка мира, Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги. Волейболист был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.