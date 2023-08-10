Российская волейболистка сменившая гражданство вошла в состав сборной на ЧЕ

Сборная Италии выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 15 августа по 3 сентября в восьми городах Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. Итальянская команда сыграет в группе B вместе с румынскими, швейцарскими, болгарскими, боснийскими и хорватскими волейболистками.

В 2017 году Антропова входила в расширенный состав юношеской сборной России U16. Спортсменка с 2021 года выступает за итальянский клуб «Савино Дель Бене», в составе которого выиграла Кубок Европейской конфедерации волейбола в 2023 году и Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола- 2022.