Матч открытия женского ЧЕ по волейболу прошел в античном амфитеатре: видео

Матч открытия турнира между сборными Италии и Румынии прошел в необычном месте. Волейбольная площадка была развернута на «Арене ди Верона» — античном римском амфитеатре, построенном в 30 году нашей эры.

Итальянские волейболистки не оставили шансов румынкам ни в одном из сетов — 25:19, 25:19, 25:15. Самым результативным игроком матча стала российская волейболистка Екатерина Антропова, набравшая 13 очков. За две недели до старта турнира 20-летняя диагональная получила гражданство Италии, где она живет и выступает с 2018 года.