Матч открытия женского ЧЕ по волейболу прошел в античном амфитеатре: видео
В итальянской Вероне стартовал женский чемпионат Европы по волейболу.
В итальянской Вероне стартовал женский чемпионат Европы по волейболу.
Матч открытия турнира между сборными Италии и Румынии прошел в необычном месте. Волейбольная площадка была развернута на «Арене ди Верона» — античном римском амфитеатре, построенном в 30 году нашей эры.
Итальянские волейболистки не оставили шансов румынкам ни в одном из сетов — 25:19, 25:19, 25:15. Самым результативным игроком матча стала российская волейболистка Екатерина Антропова, набравшая 13 очков. За две недели до старта турнира 20-летняя диагональная получила гражданство Италии, где она живет и выступает с 2018 года.
Матч открытия турнира будет единственной игрой, которую примет Верона. Остальные матчи пройдут в семи европейских городах — Флоренции, Турине, Монце, Дюссельдорфе, Таллине, Генте и Брюсселе.
Турнир завершится 3 сентября. Италия является действующей чемпионкой турнира.