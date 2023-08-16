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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч открытия женского ЧЕ по волейболу прошел в античном амфитеатре: видео

В итальянской Вероне стартовал женский чемпионат Европы по волейболу.

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Источник: РИА "Новости"

Матч открытия турнира между сборными Италии и Румынии прошел в необычном месте. Волейбольная площадка была развернута на «Арене ди Верона» — античном римском амфитеатре, построенном в 30 году нашей эры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянские волейболистки не оставили шансов румынкам ни в одном из сетов — 25:19, 25:19, 25:15. Самым результативным игроком матча стала российская волейболистка Екатерина Антропова, набравшая 13 очков. За две недели до старта турнира 20-летняя диагональная получила гражданство Италии, где она живет и выступает с 2018 года.

Матч открытия турнира будет единственной игрой, которую примет Верона. Остальные матчи пройдут в семи европейских городах — Флоренции, Турине, Монце, Дюссельдорфе, Таллине, Генте и Брюсселе.

Турнир завершится 3 сентября. Италия является действующей чемпионкой турнира.

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