Волейбольный матч студенток в США собрал рекордные 92 тысячи зрителей
Университет Небраски установил мировой рекорд посещаемости женского спортивного мероприятия. Об этом сообщает ESPN.
Университет Небраски установил мировой рекорд посещаемости женского спортивного мероприятия. Об этом сообщает ESPN.
Матч регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA между «Небраской Корнхаскерс» и «Омахой Маверикс» (25:14, 25:14, 25:13) собрал на трибунах 92 003 зрителей. Матч прошел на местном стадионе, который обычно принимает студенческие игры по американскому футболу.
Небраска является одним из самых волейбольных штатов США. Местная студенческая команда «Корнхаскерс» на данный момент провела 306 матчей подряд при полном аншлаге. Именно по этой причине руководство университета поставило перед собой амбициозную цель — побить мировой рекорд самого посещаемого женского спортивного мероприятия в истории.
До этого самым посещаемым спортивным событием среди женщин был полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1), который прошел 30 марта 2023 года и собрал на «Камп Ноу» 91 648 зрителей.
Стоит отметить, что билеты на волейбольный матч «Небраски» не были бесплатными. Изначально они продавались по цене 25 долларов для взрослых и 5 долларов для школьников, однако на вторичном рынке стоимость билетов доходила до 400 долларов.