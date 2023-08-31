Волейбольный матч студенток в США собрал рекордные 92 тысячи зрителей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3866d098fbc96d4b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239332" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA между «Небраской Корнхаскерс» и «Омахой Маверикс» (25:14, 25:14, 25:13) собрал на трибунах 92 003 зрителей. Матч прошел на местном стадионе, который обычно принимает студенческие игры по американскому футболу.

Небраска является одним из самых волейбольных штатов США. Местная студенческая команда «Корнхаскерс» на данный момент провела 306 матчей подряд при полном аншлаге. Именно по этой причине руководство университета поставило перед собой амбициозную цель — побить мировой рекорд самого посещаемого женского спортивного мероприятия в истории.

До этого самым посещаемым спортивным событием среди женщин был полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1), который прошел 30 марта 2023 года и собрал на «Камп Ноу» 91 648 зрителей.