Высота волейбольной сетки для женщин и мужчин

Высота волейбольной сетки регламентируется соответствующими правилами. И если для игры с друзьями во дворе или зале сетку можно повесить на глаз на примерно подходящей под рост игроков высоте, для крупных соревнований необходимо вешать сетку на правильной, до сантиметра выверенной высоте. Каковы же требования к высоте сетки?

Какая высота волейбольной сетки предусмотрена для женщин

Для взрослого женского волейбола высота сетки должна составлять 2,24 метра по верхнему краю. Интересно, что правила эти действуют уже более ста лет и остаются неизменными. На турнирах, в которых выступают спортсмены старших возрастов, сетку закрепляют ниже. Также с более низкой сеткой играют на детско-юношеских уровнях.

11−12 лет: 2 метра

13−14 лет: 2,1 метра

15−16 лет: 2,2 метра

17 лет и старше: 2,24 метра

55−70 лет: 2,19 метра

70 лет и старше: 2,13 метра

Какая высота волейбольной сетки предусмотрена для мужчин

Высота волейбольной сетки для мужских соревнований составляет 2,43 метра. На соревнованиях ветеранов сетку опускают. Дети и юноши также играют с сеткой, установленной на более низкой высоте, в зависимости от возраста.

11−12 лет: 2,2 метра

13−14 лет: 2,3 метра

15−16 лет: 2,4 метра

17 лет и старше: 2,43 метра

55−70 лет: 2,38 метра

70 лет и старше: 2,29 метра

Схема установки волейбольной сетки

Волейбольную сетку устанавливают по следующей схеме:

Схема установки волейбольной сетки. Фото Sports.ru

Прочие требования к волейбольной сетке

Помимо высоты существует целый список требований к волейбольной сетке. Что в него входит.

Размер Ширина сетки равняется 9,5 метрам, высота самой сетки - 1 метр, а состоять она должна из ячеек 10х10 сантиметров. Материал Сетки для волейбола изготавливают из полипропилена, полиамида, нейлона, полиэстера, допустимы натуральные материалы. Вертикальные антенны Вертикальные антенны располагаются по бокам сетки, они изготавливаются из фибергласса, их высота составляет 1,8 метра. Края Края сетки обрамлены парусиновыми лентами, сложенными вдвое и прошитыми по длине. В этих лентах располагаются отверстия для крепления сетки к стойкам. Крепления Сетка закрепляется на стойках и натягивается с помощью специальных кевларовых шнуров и тросов.

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые популярные вопросы о волейбольной сетке и правилах ее установки.

Как измеряют высоту волейбольной сетки?

Высоту сетки перед началом игры меряет арбитр со специальным измерительным прибором-шестом. Высота измеряется по центру. По бокам высота должна быть идентичной и не должна превышать допустимую правилами больше, чем на 2 см.

Арбитр измеряет высоту волейбольной сетки | Источник: РИА "Новости"

Какая высота должна быть у сетки для пляжного волейбола?

Удивительно, но отдельных правил для пляжного волейбола нет, в этом виде спорта руководствуются требованиями к высоте сетки волейбола обычного, зального. Высота сетки для мужчин составляет 2,43 метра, для женщин — 2,24 метра.

Можно ли касаться волейбольной сетки руками?

Касаться сетки руками или другой частью тела запрещено правилами. Это сделано с целью избежания потенциальных травм спортсменов. Также нельзя касаться антенн. При этом можно касаться сетки за антеннами, при условии, что это не мешает игре.