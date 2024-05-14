Высота волейбольной сетки для женщин и мужчин
Все о размерах волейбольной сетки на женских и мужских соревнованиях. Рассказываем, какая должна быть высота сетки для игры в волейбол по всем правилам, в проекте Спорт Mail.ru.
Все о размерах волейбольной сетки на женских и мужских соревнованиях. Рассказываем, какая должна быть высота сетки для игры в волейбол по всем правилам, в проекте Спорт Mail.ru.
Высота волейбольной сетки регламентируется соответствующими правилами. И если для игры с друзьями во дворе или зале сетку можно повесить на глаз на примерно подходящей под рост игроков высоте, для крупных соревнований необходимо вешать сетку на правильной, до сантиметра выверенной высоте. Каковы же требования к высоте сетки?
Для взрослого женского волейбола высота сетки должна составлять 2,24 метра по верхнему краю. Интересно, что правила эти действуют уже более ста лет и остаются неизменными. На турнирах, в которых выступают спортсмены старших возрастов, сетку закрепляют ниже. Также с более низкой сеткой играют на детско-юношеских уровнях.
Высота волейбольной сетки для мужских соревнований составляет 2,43 метра. На соревнованиях ветеранов сетку опускают. Дети и юноши также играют с сеткой, установленной на более низкой высоте, в зависимости от возраста.
Волейбольную сетку устанавливают по следующей схеме:
Помимо высоты существует целый список требований к волейбольной сетке. Что в него входит.
|Размер
|Ширина сетки равняется 9,5 метрам, высота самой сетки - 1 метр, а состоять она должна из ячеек 10х10 сантиметров.
|Материал
|Сетки для волейбола изготавливают из полипропилена, полиамида, нейлона, полиэстера, допустимы натуральные материалы.
|Вертикальные антенны
|Вертикальные антенны располагаются по бокам сетки, они изготавливаются из фибергласса, их высота составляет 1,8 метра.
|Края
|Края сетки обрамлены парусиновыми лентами, сложенными вдвое и прошитыми по длине. В этих лентах располагаются отверстия для крепления сетки к стойкам.
|Крепления
|Сетка закрепляется на стойках и натягивается с помощью специальных кевларовых шнуров и тросов.
Отвечаем на самые популярные вопросы о волейбольной сетке и правилах ее установки.
Высоту сетки перед началом игры меряет арбитр со специальным измерительным прибором-шестом. Высота измеряется по центру. По бокам высота должна быть идентичной и не должна превышать допустимую правилами больше, чем на 2 см.
Удивительно, но отдельных правил для пляжного волейбола нет, в этом виде спорта руководствуются требованиями к высоте сетки волейбола обычного, зального. Высота сетки для мужчин составляет 2,43 метра, для женщин — 2,24 метра.
Касаться сетки руками или другой частью тела запрещено правилами. Это сделано с целью избежания потенциальных травм спортсменов. Также нельзя касаться антенн. При этом можно касаться сетки за антеннами, при условии, что это не мешает игре.
Дарья Бутримова