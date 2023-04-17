Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Мальорка
Хоккей. НХЛ
18.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.04
Бостон
Флорида
Все события
14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике произошло два неприятных инцидента

Произошли два инцидента связанные со здоровьем спортсменок.

Наверх

В Ереване проходит Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Этот турнир один из квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2024 в Париже.

Тяжелоатлетка из Турции Баяв Пелинсу во время подхода бросила штангу и упала в обморок. Спортсменке сразу оказали помощь, но турчанка не смогла продолжить соревнования, пишут в Sputnik Армения.

Это не единственное происшествие. Румынка Андреа Котрута потеряла сознание во время исполнения второй попытки в толчке. Спортсменка сразу пришла в себя, выпила много воды, взяла вес и выиграла соревнования набрав суммарно за рывок и толчок 201 килограмм.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рассел Уэстбрук едва не подрался с болельщиком «Финикса»
Бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения по...
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь