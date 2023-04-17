На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике произошло два неприятных инцидента

В Ереване проходит Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Этот турнир один из квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2024 в Париже.

Тяжелоатлетка из Турции Баяв Пелинсу во время подхода бросила штангу и упала в обморок. Спортсменке сразу оказали помощь, но турчанка не смогла продолжить соревнования, пишут в Sputnik Армения.