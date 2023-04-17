На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике произошло два неприятных инцидента
Произошли два инцидента связанные со здоровьем спортсменок.
Произошли два инцидента связанные со здоровьем спортсменок.
В Ереване проходит Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Этот турнир один из квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2024 в Париже.
Тяжелоатлетка из Турции Баяв Пелинсу во время подхода бросила штангу и упала в обморок. Спортсменке сразу оказали помощь, но турчанка не смогла продолжить соревнования, пишут в Sputnik Армения.
Это не единственное происшествие. Румынка Андреа Котрута потеряла сознание во время исполнения второй попытки в толчке. Спортсменка сразу пришла в себя, выпила много воды, взяла вес и выиграла соревнования набрав суммарно за рывок и толчок 201 килограмм.