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В начале мая в Липецке пройдет LEON Кубок России по стронгмену

В соревнованиях примут участие 10 сильнейших атлетов России, прошедшие предварительный отбор.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

LEON Кубок России по стронгмену состоится 3 мая 2025 года в крупнейшем городском парке Липецка «Нижний парк», Соревнования пройдут в 5 упражнениях:

  • Подъем гигантской гири 80 или 94 кг (на выбор) за 60 секунд.
  • Трак-пул (буксировка) тягача Scania.
  • Становая тяга автомобиля (примерная нагрузка на спортсмена 400 кг).
  • Эстафета: авто прицеп 250 кг на 15 метров + коромысло 320 кг на 15 метров — подъём бревна 150 кг на количество раз. Лимит 120 секунд.
  • Подъем камней атласа 170 кг за 90 секунд.

В упражнении по подъему гигантской гири будут предприняты попытки установления рекорда России и мира. Рекорд мира в подъеме гигантской гантели одной рукой принадлежит россиянину Давиду Шамею — 151 кг.

В соревнованиях примут участие следующие атлеты:

  1. Дмитрий Логунов (Москва). Сильнейший человек Москвы 2022, 2023 и 2024 годов. Серебряный призер Кубка Азии 2021 года. Рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона — 730 кг.
  2. Дмитрий Самойлов (Белгород). Вошел в топ-5 сильнейших людей России 2024 года. Сильнейший юниор России 2024 года. Победитель матчевой встречи Беларусь-Россия 2023 года. Победитель международного турнира в Китае 2024 года. Рекордсмен России среди юниоров подъеме гигантской гантели 100 кг на 6 повторений за 60 секунд.
  3. Александр Клоков (Липецк), Вошел в топ-10 сильнейших людей России 2024 года. Сильнейший человек города Липецк. Бронзовый призер Евразийских игр 2024 года. Рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом 501.2 кг — 8 м 24 см.
  4. Валентин Акимов (Темкино, Смоленская область). Вошел в топ-5 сильнейших людей России 2024 года. Бронзовый призер международного турнира «Игры богатырей» 2024 года. Бронзовый призер всероссийского турнира «Богатырская битва» 2024 года.
  5. Александр Кузьмин (Елец). С 2016 года является сильнейшим человеком города Елец. Победитель Europe Grand prix (Франция) 2019 года. Бронзовый призер Игр силачей 2019 года (Хива, Узбекистан).
  6. Николай Гоглов (Нижний Новгород). Победитель и призер межрегиональных соревнований по стронгмену.
  7. Леон Мирошник (Мурманск). Победитель кубка России до 95 кг 2019 года. Победитель чемпионата мира до 110 кг 2024 года. Рекордсмен мира в тяге оси Аполлона в категории до 110 кг — 415 кг.
  8. Егор Макаров (Москва). Чемпион России по стронгмену до 110 кг 2021 года. Бронзовый призер турнира «Люди сильнее машин» 2024 года.
  9. Евгений Коновалов (Тула). Бронзовый призер турнира «Сила Тулы» 2023 года. Победитель открытого кубка Ростова-на-Дону по стронгмену 2024 года. Сильнейший человек Тульской области 2024 года.
  10. Рамиль Рамазанов (Кузнецк). Серебряный призер международного турнира Siberian Power Show 2022 года. Сильнейший человек Пензенской области с 2016-го по 2024 год.

Организатором соревнований является Федерация стронгмена России под эгидой Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».