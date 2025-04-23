В начале мая в Липецке пройдет LEON Кубок России по стронгмену

LEON Кубок России по стронгмену состоится 3 мая 2025 года в крупнейшем городском парке Липецка «Нижний парк», Соревнования пройдут в 5 упражнениях:
- Подъем гигантской гири 80 или 94 кг (на выбор) за 60 секунд.
- Трак-пул (буксировка) тягача Scania.
- Становая тяга автомобиля (примерная нагрузка на спортсмена 400 кг).
- Эстафета: авто прицеп 250 кг на 15 метров + коромысло 320 кг на 15 метров — подъём бревна 150 кг на количество раз. Лимит 120 секунд.
- Подъем камней атласа 170 кг за 90 секунд.
В упражнении по подъему гигантской гири будут предприняты попытки установления рекорда России и мира. Рекорд мира в подъеме гигантской гантели одной рукой принадлежит россиянину Давиду Шамею — 151 кг.
В соревнованиях примут участие следующие атлеты:
- Дмитрий Логунов (Москва). Сильнейший человек Москвы 2022, 2023 и 2024 годов. Серебряный призер Кубка Азии 2021 года. Рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона — 730 кг.
- Дмитрий Самойлов (Белгород). Вошел в топ-5 сильнейших людей России 2024 года. Сильнейший юниор России 2024 года. Победитель матчевой встречи Беларусь-Россия 2023 года. Победитель международного турнира в Китае 2024 года. Рекордсмен России среди юниоров подъеме гигантской гантели 100 кг на 6 повторений за 60 секунд.
- Александр Клоков (Липецк), Вошел в топ-10 сильнейших людей России 2024 года. Сильнейший человек города Липецк. Бронзовый призер Евразийских игр 2024 года. Рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом 501.2 кг — 8 м 24 см.
- Валентин Акимов (Темкино, Смоленская область). Вошел в топ-5 сильнейших людей России 2024 года. Бронзовый призер международного турнира «Игры богатырей» 2024 года. Бронзовый призер всероссийского турнира «Богатырская битва» 2024 года.
- Александр Кузьмин (Елец). С 2016 года является сильнейшим человеком города Елец. Победитель Europe Grand prix (Франция) 2019 года. Бронзовый призер Игр силачей 2019 года (Хива, Узбекистан).
- Николай Гоглов (Нижний Новгород). Победитель и призер межрегиональных соревнований по стронгмену.
- Леон Мирошник (Мурманск). Победитель кубка России до 95 кг 2019 года. Победитель чемпионата мира до 110 кг 2024 года. Рекордсмен мира в тяге оси Аполлона в категории до 110 кг — 415 кг.
- Егор Макаров (Москва). Чемпион России по стронгмену до 110 кг 2021 года. Бронзовый призер турнира «Люди сильнее машин» 2024 года.
- Евгений Коновалов (Тула). Бронзовый призер турнира «Сила Тулы» 2023 года. Победитель открытого кубка Ростова-на-Дону по стронгмену 2024 года. Сильнейший человек Тульской области 2024 года.
- Рамиль Рамазанов (Кузнецк). Серебряный призер международного турнира Siberian Power Show 2022 года. Сильнейший человек Пензенской области с 2016-го по 2024 год.
Организатором соревнований является Федерация стронгмена России под эгидой Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».