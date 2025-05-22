Олимпийский чемпион из Китая дисквалифицирован на 4 года

«После разбирательства 2 апреля состоялось слушание в режиме видеоконференции. Единственный арбитр, рассматривавший это дело, пришел к выводу, что спортсмен нарушил антидопинговые правила. Тяжелоатлет настаивал, что он должен быть оправдан по всем пунктам обвинения, однако не привел никаких аргументов, почему срок дисквалификации должен быть сокращен. Арбитр признал, что подача дела в CAS была отложена по причинам, не зависящим от спортсмена, и принял решение перенести начало срока дисквалификации на 30 октября 2022 года — день, когда была взята проба. Все его результаты с 30 октября 2022 года по 20 декабря 2022 года аннулируются», — говорится в релизе CAS.