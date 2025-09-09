В Москве пройдет турнир «Сильнейший человек России 2025»

1. Подъём богатырского бревна 160 кг на количество раз за 75 сек

2. Прогулка фермера 2 по150 кг 20+20 м. Лимит времени — 60 сек.;

3. Перенос шилда 150 кг на максимальную дистанцию;

4. Метание мешка 18 кг на максимальное расстояние. 3 попытки;

5. Подъём камней атласа на плечо: 116−120−135−140−160 кг. Лимит 90 сек.