В Москве пройдет турнир «Сильнейший человек России 2025»

Турнир пройдет 13 сентября.
В соревнованиях примут участие 11 сильнейших атлетов, прошедших предварительный отбор. Турнир организован совместно с Департаментом спорта Москвы и АНО «Московский спорт», при поддержке фонда Президентских грантов, под эгидой общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира».
Посмотреть соревнования в прямом эфире можно будет посмотреть в официальном паблике Лиги в VK — https://vk.com/fsr_strong.
Программа:
1. Подъём богатырского бревна 160 кг на количество раз за 75 сек
2. Прогулка фермера 2 по150 кг 20+20 м. Лимит времени — 60 сек.;
3. Перенос шилда 150 кг на максимальную дистанцию;
4. Метание мешка 18 кг на максимальное расстояние. 3 попытки;
5. Подъём камней атласа на плечо: 116−120−135−140−160 кг. Лимит 90 сек.
Участники:
1. Егор Макаров (г. Москва)
Вес 107 кг.
Рост 174 см.
Возраст 40 лет.
— Чемпион Росси по стронгмену до 110 кг 2021.
— Бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 2024.
— Серебряный призёр турнира «Сильнейший человек» Ночь московского спорта 2025.
2. Роман Дружинин (г. Вихоревка, Иркутская обл.)
Вес 125 кг.
Рост 176 см.
Возраст 24 года.
— Бронзовый призёр чемпионата Мира по стронгмену до 110 кг (ОАЭ, Дубай).
— Победитель Открытого Кубка Москвы лиги «Сильнейший человек» 2025.
3. Артём Юрьев (г. Данилов, Ярославская обл.)
Вес 115 кг.
Рост 192 см.
Возраст 19 лет.
— Серебряный призёр чемпионата России по стронгмену до 110 кг 2023.
— Сильнейший человек Ярославской области 2025.
4. Гоглов Николай (г. Нижний Новгород)
Рост: 185 см.
Вес: 125 кг.
Возраст: 34 года.
— Сильнейший человек Нижегородской области.
— Победитель «Кубка силы» 2025.
5. Дмитрий Самойлов (г. Белгород)
Вес 136 кг.
Рост 189 см.
Возраст 24 года.
— Сильнейший юниор России 2024.
— Рекордсмен Мира в подъёме гигантской гири 94.7 кг на 6 повторений за 60 сек.
— Победитель международного турнира в Китае 2024.
— Рекордсмен России среди юниоров подъёме гигантской гантели 100 кг на 6 повторений за 60 сек.
6. Александр Клоков (г. Липецк)
Вес 125 кг.
Рост 192 см.
Возраст 24 года.
— Сильнейший человек Липецкой области 2025.
— Бронзовый призёр Евразийских игр 2024.
— Рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом — 501.2 кг/ 8 м 24 см.
— Победитель Международного турнира силачей «Кузница» 2025.
7. Пётр Мартыненко (г. Абакан)
Вес 125 кг.
Рост 187 см.
Возраст 35 лет.
— Сильнейший человек Республики Хакасия.
— Победитель международного турнира среди профессионалов. Siberian PowerShow 2020.
— Рекордсмен России в подъёме камни атласа 200 кг на 5 повторений.
8. Валентин Акимов (с. Темкино, Смоленская обл.)
Вес 130 кг.
Рост 184 см.
Возраст 36 лет.
— Сильнейший человек Смоленской области 2023−2025.
— Победитель кубка оружейной столицы 2025.
— Бронзовый призёр международного турниры Игры богатырей 2024.
— Бронзовы призёр всероссийского турнира «Богатырская битва» 2024.
9. Рамиль Рамазанов (г. Кузнецк)
Вес 135 кг.
Рост 182 см.
Возраст 40 лет.
— Серебряный призёр международного турнира Siberian Power Show 2022. — - Сильнейший человек Пензенской обл. 2016−2025.
— Рекордсмен России и Мира среди мастеров (старше 40 лет) — гантель 100 кг на 6 повторений за 75 сек.
10. Дмитрий Логунов, (г. Москва)
Рост 180 см.
Вес 130 к.г
Возраст 38 лет.
— Сильнейший человек Москвы 2022, 2023, 2024, 2025.
— Серебряный призёр Кубка Азии 2021.
— Рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона — 730 кг.
11. Давид Шамей, (г. Белгород)
Вес 120 кг.
Рост 181 см.
Возраст 28 лет.
— Победитель лиги «Сильнейший человек» 2025.
— Абсолютный рекордсмен мира в подъёме гигантской гантели — 151 кг.
— Чемпион Мира по стронгмену 2019.
— Победитель Кубка Мира по стронгмену 2021, 2023.
— Выталкивание правой рукой гигантской гири 100 кг -мировой рекорд.
Главный судья — Владлен Валяев, Чемпион мира по стронгмену до 95 кг, технический директор лиги «Сильнейший человек».
Глава жюри — Михаил Паллер, Руководитель богатырского движения «Сильнейшая нация мира».
Главный секретарь — Наталья Симонова.
Менеджер турнира — Ксения Ковальчук.
Ведущий — Валерий «папа может» Остапенко, профессиональный актёр.
Главный организатор — Президент лиги «Сильнейший человек» — Максим Дворецкий.