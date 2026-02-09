Российские тяжелоатлеты надеются на допуск к чемпионату Европы в Батуми

Уже было достигнуто соглашение по допуску юниоров, которые в мае отправятся на первенство мира в Египет в национальной символике. Теперь Федерация стремится распространить эту практику и на взрослых атлетов. «Команда Федерации тяжелой атлетики России последовательно и системно работает на международном направлении», — подчеркивали ранее в пресс-службе ФТАР, отмечая, что главная задача — полное восстановление прав к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.
Допуски на континентальный чемпионат, хотя бы в нейтральном статусе, — ожидаемый результат напряженной работы международного блока Федерации. Для самих атлетов это не просто бюрократические решения, а мощный мотивационный импульс, снимающий неопределенность.
Настрой чемпионок: от переживаний — к решимости бороться за победу
Кубок России в Люберцах стал отбором на Европу, Анастасия Романова, серебряный призер Кубка России (до 76 кг), прямо призналась, что главный источник стресса вопрос допуска:
«Я сейчас больше всего переживаю, что нас вообще могут не допустить», — делится Анастасия после выступления на Кубке России. «Подниму максимум, на что готова. На тренировках я спокойно толкала 130 кг. Считаю, что тройка призеров — это точно реально. Можно и за первое место побороться», — заявила заслуженный мастер спорта.
Ее конкурентка на внутреннем помосте, победительница Кубка России в этой же категории Варвара Кузьминова, оценила свое выступление на 8 из 10: «Пока не могу ответить, собираюсь ли я на Европу, — просто как скажет тренер, так и будет». При этом для Варвары, возможность выступить на таком турнире в официальном статусе — огромное событие.
Дорога в Батуми начинается в Люберцах
Соревнования в Люберцах стали не только ярким национальным стартом, но и решающим этапом формирования сборной на первый за долгое время «полноценный» чемпионат Европы. Атмосфера на кубке, по словам спортсменок, была на высшем уровне: «Мне кажется, даже намного лучше, чем международные старты это проходит, прям очень красиво», — отмечала Кузьминова.
Теперь, когда вопрос с допуском в процессе активного решения, весь фокус команд и спортсменов направлен на подготовку к международным выступлениям. Возможность снова представлять страну в полном формате, как заявили в пресс-службе ФТАР, это — логичный шаг на пути к главной цели: чтобы каждый российский атлет имел право выступать под флагом своей страны на всех международных стартах, включая Олимпийские игры.