5 спортсменок, которые начали карьеру заново после 30

Зачастую, когда спортсменке исполняется чуть больше 25, мир словно говорит: пора уступать дорогу молодым. Но многие женщины доказывают, что карьера может быть яркой в любом возрасте: кто-то возвращается после перерыва, а кто-то выбирает новый путь — в другом виде спорта, в медиа или бизнесе. Но их объединяет одно: они начинают все сначала и показывают, что возраст — это лишь цифра.
Линдси Вонн — вернулась в спорт и основала благотворительный фонд
Линдси Вонн — знаменитая горнолыжница, завершившая карьеру в 34 года. За плечами — золото Олимпиады, победы на этапах Кубка мира и статус одной из самых титулованных спортсменок. Завершение карьеры оказалось сложным: постоянные травмы и операции, стали неотъемлемой частью ее последних сезонов.
Почти сразу после ухода из большого спорта она открыла собственный фонд Lindsey Vonn Foundation, который занимается поддержкой девочек-подростков, проводит спортивные лагеря и образовательные программы. Вонн не просто назвала проект своим именем, но и активно участвует в его жизни: организует мероприятия, курирует программы и помогает отбирать гранты.
Параллельно Линдси построила карьеру в медиа. Стала аналитиком NBC на зимних Олимпиадах, ведет документальные проекты и YouTube-канал о спорте и ментальном здоровье.
Линдси продолжает кататься на лыжах, но уже не стремится завоевать медали и чемпионские титулы. Она получает удовольствие от гор, и возможности растить новых звезд большого спорта. В одном из интервью она сказала: «Думаю, возможность помогать другим позволяет мне чувствовать себя хотя бы частично причастной к спорту».
Мартина Навратилова — триумфальное возвращение в теннис
К 30 годам Мартина Навратилова была одной из самых успешных теннисисток мира. Ее 30-летие в 1986 году не стало началом заката — наоборот, это были одни из лучших лет в ее карьере.
В 1994 году, в 37 лет, она вышла в финал Уимблдона, а через год решила завершить профессиональную карьеру. Но в 2001 году решила вернуться в спорт и достигла успехов. В 2003 году на Открытом чемпионате Австралии Навратилова выиграла титул в смешанном парном разряде, а в 2006 году — стала победительницей на открытом чемпионате США. Это сделало ее самой возрастной чемпионкой турнира в истории Большого шлема.
После окончательного ухода с корта Навратилова не осталась в тени. Она стала комментатором на телевидении, начала выступать с лекциями и активно участвовать в социальных и правозащитных проектах.
Мария Шарапова — перезапуск в бизнесе и инвестициях
Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года в возрасте 32 лет. За плечами — пять титулов Большого шлема и статус самой высокооплачиваемой спортсменки в мире на протяжении 11 лет.
После ухода она начала активнее вести свой бизнес: еще в 2012 году запустила бренд сладостей Sugarpova. Теперь она сосредоточилась на развитии бренда и начала инвестировать.
В интервью она подчеркивала, что не просто вкладывает деньги, а участвует в стратегических сессиях, работает с командами, помогает с позиционированием. В 2022 году Мария вошла в совет директоров модного итальянского бренда Moncler Group.
Новая карьера потребовала других навыков и мышления. В одном из интервью она сказала: «Цель не в том, чтобы делать что-то одно, а в том, чтобы поддерживать здоровый баланс между всеми делами. Жить настоящим, давать себе время, позволять себе чуть больше расслабиться, а не быть постоянно в напряжении и ожидать от себя и своего тела высоких результатов, но в то же время расти».
Ирина Слуцкая — выступления на телевидении
Ирина Слуцкая завершила спортивную карьеру в 2006 году, в 27 лет, сразу после Олимпиады в Турине, где завоевала бронзу. На тот момент она была самой титулованной фигуристкой в истории России. В отличие от многих коллег, не делала попыток вернуться.
Почти сразу Слуцкая сменила карьерный вектор. Она начала активно работать на телевидении: участвовала в развлекательных проектах, вела программы, снималась в шоу и сериалах. Слуцкая — одна из немногих спортсменок, сумевших адаптироваться к формату массового ТВ.
Позже начался другой этап — общественно-политическая деятельность. Она стала депутатом Московской областной думы и занималась вопросами спорта, поддержки семей, работала с регионами. При этом Ирина не ушла полностью из спорта: она ведет авторские мастер-классы, участвует в развитии массового фигурного катания и запускает шоу на телевидении, посвященные фигурному катанию.
Анна Чичерова — попытка вернуться в сектор после паузы
Олимпийская чемпионка по прыжкам вверх Анна Чичерова завершила карьеру в 2018 году, когда ей было 36. До этого — серебро Пекина, золото Лондона и чемпионство мира.
Но в 2021 году Чичерова неожиданно для многих вернулась в спорт. Она объясняла это не стремлением к рекордам, а внутренней потребностью. Но возращение оказалось недолгим, и Анна решила развиваться в другом направлении.
Она продолжает заниматься легкой атлетикой, но уже в качестве спикера и эксперта, а также участвует в проектах по продвижению спорта. В одном из интервью в 2023 году она сказала: «Я считаю, что очень важно и нужно проводить детские соревнования, особенно в наше время. Это я говорю как человек, который сам вырос от самого маленького возраста до олимпийского пьедестала, а закончила карьеру в 40 лет в прошлом году».
Возраст и пауза — это не повод ставить точку. Иногда именно они становятся тем толчком, который показывает, как жить дальше. Главное — не останавливаться и не бояться перемен.