Ирина Слуцкая: фигуристка, которую «лишили» золотой медали на Олимпиаде

Детство и юность

Ирина родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Девочка в детстве часто болела, и родители решили отдать ее в спорт, чтобы укрепить здоровье. Ирину привели в секцию по фигурному катанию в четыре года. Она тренировалась в спортивном клубе «Москвич».

Потенциал юной фигуристки заметила тренер Жанна Громова, она начала заниматься со Слуцкой в шестилетнем возрасте. Постоянные тренировки, упорство, талант Ирины привели ее к первым серьезным достижениям в спорте.

Дебют Ирины Слуцкой на международной арене состоялся в 1992 году в Сеуле, 13-летняя фигуристка попала в первую десятку на юниорском чемпионате мира. Через год она выиграла юниорский чемпионат России, а в 1994 году одержала победу на юниорском чемпионате мира в Будапеште.

Успехи в фигурном катании

Слуцкая стала первой россиянкой, которая в 17-летнем возрасте выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Он проходил в январе 1996 года в Софии. Спортсменка обе свои программы откатала без ошибок. Весной того же года она заняла третье место на чемпионате мира. С тех пор россиянка прочно закрепила за собой статус лидера не только в России, но и в мировом женском одиночном катании.

Ирина Слуцкая - чемпионка Европы-1996 | Источник: РИА "Новости"

Спустя год Слуцкая заняла четвертое место на чемпионате мира. Но ее произвольную программу отметили несколько судей, как лучшую. Ирина выполнила каскад прыжков тройной сальхов — тройной риттбергер. В 1998 году Ирина приняла участие в своих первых Олимпийских играх, которые прошли в Нагано. Там она заняла пятое место, а сезон закончила с серебряной медалью чемпионата мира.

Ирина Слуцкая в 1997 году | Источник: РИА "Новости"

В сезоне-1999/2000 Слуцкая выиграла чемпионат России и завоевала золото чемпионата Европы, который прошел в Вене. Ирина заняла первое место в финале Гран-при, она впервые в мире исполнила каскад прыжков тройной лутц — тройной риттбергер, а также тройной сальхов — тройной риттбергер, судьи поставили за технику высокие оценки, и даже высшую — 6,0. Но на чемпионате мира фигуристка удостоилась только серебряной награды.

Слуцкая в хорошей форме шла к участию во второй для себя Олимпиаде, до главного старта четырехлетия она завоевала серебро чемпионата Европы. На Игры в американский Солт-Лейк-Сити Ирина летела за победой. Но у судей было другое мнение. Ирине до первого места не хватило одного балла, она проиграла хозяйке Олимпиады, 16-летней американской фигуристке Саре Хьюз.

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После этого поражения разгорелся настоящий международный скандал. Многие считали, что россиянка заслужила первое место. Сама Ирина по прошествии времени думала также.

Мне не стыдно сказать: я считаю, что та Олимпиада была моя. Если в Турине я сама ошиблась и не имею никаких претензий, то в Солт-Лейк-Сити — да, засудили. Ирина Слуцкая

В Федерации фигурного катания России не оставили этот инцидент без внимания. Подали несколько жалоб, но все бесполезные, их срок подачи истек, поэтому они не были рассмотрены. Но все же в ФФКР требовали вторую золотую медаль для Слуцкой: «Мы рассматриваем это как нарушение правил ISU и считаем этот факт выражением необъективности большинства судей. Мы просим пересмотреть результаты и вручить Слуцкой вторую золотую медаль», — писал в заявлении президент ФФКР Валентин Писеев. Вернувшуюся в Россию после соревнований Ирину в аэропорту встречали фанаты. А предприниматель Артем Быков заказал и торжественно подарил ей золотую медаль «За честную победу».

Слуцкую встречают в аэропорту "Шереметьево" после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити | Источник: AP 2023

Спустя годы Ирина Слуцкая объяснила, почему с такой обидой восприняла поражение в Солт-Лейк-Сити.

Я почему так долго не могла смириться с результатами 2002 года — мне кажется, что олимпийское золото должно быть выстрадано. Тренировками, нервами, травмами, слезами. Мне бы не было обидно, если бы выиграла Кван. Потому что она эту медаль заслужила. Так же, как и я. Мы досконально знаем, как много лежит в этом куске позолоченного металла. А Хьюз даже не догадывается об этом. Возможно, я не права, но считаю именно так. Ирина Слуцкая

Спустя несколько месяцев после Олимпиады Слуцкая безоговорочно выиграла чемпионат мира в Нагано и получила высокие оценки от судей за технику и артистизм, именно по этому показателю она уступила на Олимпийских играх американке.

В 2003 году Ирине поставили диагноз — васкулит, это редкое аутоиммунное заболевание, осложнение которого зачастую приводит к летальному исходу. Слова доктора звучали для Слуцкой как приговор — о профессиональном спорте можно было забыть, но она была не готова бросить фигурное катание. Ирина борется с неизлечимой болезнью до сих пор. Она вынуждена все время принимать таблетки.

Слуцкая вернулась в спорт в 2005 году и выиграла домашний чемпионат мира, а спустя год завоевала золото на чемпионате Европы. После победы в Москве Ирина сказала: «Мне вот задают вопрос: как ты после падения в прошлом году смогла так подняться? Это совершенно неправильно. Нельзя так говорить. Когда человек болен — это не падение, это беда. И никто, к сожалению, от этого не застрахован. Я только хочу сказать тем, кто не верит в свое выздоровление: верьте, боритесь… Я поднялась, подниметесь и вы».

В 2006 году спортсменка приняла участие в своей третьей Олимпиаде в Турине и завоевала бронзовую награду. Эта медаль далась 27-летней фигуристке тяжело. Ирина задыхалась и терпела боль в каждом суставе, совершила несколько ошибок в прокате, но смогла добраться до пьедестала почета.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239917&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уход из спорта, телевидение и общественная деятельность

В конце 2006 года Слуцкая объявила о завершении спортивной карьеры. За годы в фигурном катании Ирина завоевала 79 медалей различной пробы. Она семь раз стала чемпионкой Европы и дважды выиграла чемпионат мира.

Ирина Слуцкая - бронзовый призер Игр в Турине | Источник: AP 2023

В этом же году Ирина сотрудничала с Первым каналом и стала соведущей шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период». А через два года уже сама приняла участие в шоу «Ледниковый период», составив пару балетному хореографу Гедиминасу Таранде. В 2011 — 2016 году Ирина Слуцкая была спортивным обозревателем Первого канала.

В 2007 году Ирина дебютировала в качестве актрисы в фильме «Трое и снежинка». Также Слуцкая снялась в сериале о фигурном катании «Жаркий лед», где она появилась в образе тренера Анастасии Ивановой, и в комедийном мюзикле «Удачная сделка».

Съемками в кино Ирина не ограничилась и сыграла в театре. В 2008 году на сцене Театрального центра «На Страстном» она исполнила главную роль в спектакле «Aнтигона vsegda» по трагедии Софокла. А через год в Театриуме на Серпуховке сыграла роль Арианы Кларенс в постановке «Любовь по-французски» по произведению Клода Манье «Блэз».

Слуцкая в спектакле «Любовь по-французски» | Источник: РИА "Новости"

В августе 2015 года в Лыткарино была открыта Школа фигурного катания имени Слуцкой. В образовательном учреждении воспитанники занимаются по трем программам — начальной, оздоровительной и спортивной. Целью создания школы Ирина видит пропаганду традиций русской школы фигурного катания.

С 2015 по 2017 год Слуцкая была членом Общественной палаты.

В 2017 году при поддержке Слуцкой запустили новый проект «Школа скандинавской ходьбы» для людей, страдающих сахарным диабетом. За год в Подмосковье открылись 10 учреждений. Сама Ирина является поклонницей этого вида спорта, который безопасен и позволяет развивать до 90% всех мышц.

Чем занимается сейчас

​​С 18 сентября 2016 года по настоящее время Слуцкая является депутатом Московской областной думы VI созыва. Выдвигалась от регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17. Она выиграла голосование и получила 32,71% голосов. Ирина Слуцкая вошла в состав партийной фракции, заняла должность заместителя председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Слуцкая занималась организацией летнего лагеря фигурного катания, в который приглашали детей и взрослых. Занятия проводили по нескольким программам — для начинающих и продвинутых воспитанников.

В 2018 году фигуристка запустила ледовое шоу «Фиксики на льду. Большая игра», в котором главными героями стали персонажи мультсериала, которые сражались с роботами на хоккейной площадке. Целью проекта по замыслу Слуцкой является знакомство детей и родителей с игровыми видами спорта для привлечения маленьких зрителей на лед.

В начале 2019 года на территории курорта «Доброград» Ирина Слуцкая представила новую программу «Бесконечная история», участниками которой стали Татьяна Навка, Алексей Ягудин и воспитанники школ фигурного катания Владимирской области. Площадкой для постановки стал лед природного озера.

Ирина много времени посвящает воспитанию троих детей. Часто выкладывает семейные фото в своих соцсетях. В начале ноября она анонсировала премьеру своего нового семейного ледового шоу «Двенадцать месяцев».

Ирина Слуцкая в 2021 году | Источник: РИА "Новости"

Слуцкая следит за фигурным катанием и часто высказывается о результатах российских спортсменов. В конце прошлого года она прокомментировала поведение Трусовой, проигравшей золото на зимней Олимпиаде — 2022.

В прошлом году Слуцкая претендовала на пост президента Федерации фигурного катания Москвы, но проиграла выборы предпринимателю Антону Абдурахманову, набрав в три раза меньше голосов.

Недавно Ирина была вовлечена в спор на рейсе авиакомпании «Победа». Слуцкая решила уступить свое место у иллюминатора маленькому ребенку, который хотел посмотреть на мир вокруг. Но стюардесса «Победы» заметила это и попыталась помешать.