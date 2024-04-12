Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду

В документе, подписанном руководителями НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины, указывается, что ряд спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии МОК, якобы «нарушают требования нейтралитета». «В частности, речь идет о Ванессе Каладинской, Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове», — говорится в тексте документа, которое приводит ТАСС, опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Российские борцы завоевали восемь лицензий для участия в Олимпиаде по итогам турнира в Баку. Это сделали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов, борцы вольного стиля Артур Найфонов и Алихан Жабраилов, а также участницы соревнований по женской борьбе Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева. Завоеванные олимпийские лицензии не являются именными.

Ранее МОК не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к участию в лицензионном турнире в Баку из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпийские игры спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.