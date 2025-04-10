Бывший тренер сборной России обвинил Мамиашвили в продаже борцов

В центре скандала оказались президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и бывший российский борец Чермен Валиев, с февраля 2024 года выступающий за Албанию. В финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Валиев победил российского борца Заурбека Сидакова.
Церемонию награждения в этой весовой категории проводил Мамиашвили. На кадрах трансляции видно, как Мамиашвили что-то сказал Валиеву, после чего силой надел на него золотую медаль, а затем схватил борца за запястья. В ответ Валиев отмахнулся, выразив явное недовольство действиями Мамиашвили.
По информации телеграм-канала «Вольная борьба», Мамиашвили назвал Валиева предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена, что в итоге перетекло в скандал за кулисами.
Тедеев, комментируя произошедшее в Братиславе, обвинил Мамиашвили в коррупции и продаже российских борцов за границу.
«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман.
Каким лицемером нужно быть, чтобы вместо поздравлений новоиспеченному чемпиону, молодому и прогрессивному атлету, который от А до Я ведет себя по-мужски и честно побеждает, высказывать какие-то претензии. Чермен сдержался, как и положено младшему, воспитанному в кавказских традициях, но я бы даже медаль из рук такого недостаршего никогда не взял», — написал Тедеев в соцсетях.
Спустя несколько часов Мамиашвили ответил на обвинения Тедеева в коррупции.
«Бог ему судья. Поэтому, наверное, и происходят такие вещи, когда человек безответственный может что-то взять и что-то заявить. Мне трудно предположить, почему он такое заявление сделал. Он многие годы был тренером национальной команды, и как может такое происходить, что главный тренер может быть не в курсе, кто и куда уходит? Дай бог ему здоровья, благополучия. Если есть у него такой материал, пожалуйста, есть структуры, куда надо обратиться и искоренять эти пагубные вещи. Публично отправлять это зачем? Одним — писать, а другим — переживать за сборную команду России», — ответил Мамиашвили.
В октябре 2022 года стало известно, что Тедеев по инициативе Мамиашвили покинул пост главного тренера сборной России по вольной борьбе, который он занимал в общей сложности на протяжении 17 лет. Под его руководством российские вольники завоевали 11 золотых олимпийских медалей.