Бывший тренер сборной России обвинил Мамиашвили в продаже борцов

«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман.



Каким лицемером нужно быть, чтобы вместо поздравлений новоиспеченному чемпиону, молодому и прогрессивному атлету, который от А до Я ведет себя по-мужски и честно побеждает, высказывать какие-то претензии. Чермен сдержался, как и положено младшему, воспитанному в кавказских традициях, но я бы даже медаль из рук такого недостаршего никогда не взял», — написал Тедеев в соцсетях.