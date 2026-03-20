В Иране казнили 19-летнего борца сборной страны

Накануне в Иране казнили троих мужчин по обвинению в убийстве полицейских в ходе массовых беспорядков в декабре 2025 года. В их числе оказался 19-летний член сборной страны по вольной борьбе Салех Мохаммади. Об этом сообщает CBS.
19 марта, в четверг, в Иране были казнены трое мужчин, которых обвиняли в убийстве полицейских во время массовых беспорядков. По информации источника, правозащитные организации заявили, что они были казнены без справедливого суда, а их признания были получены под пытками.
Мохаммади, Мехди Гасеми и Саид Давуди были повешены в городе Кум, расположенном к югу от Тегерана. Их признали виновными в убийстве двух полицейских и в проведении «оперативных действий» в интересах Израиля и США.
В 2024 году Мохаммади выиграл бронзовую медаль на международном турнире, организованном трехкратным олимпийским чемпионом Бувайсаром Сайтиевым в Красноярске, в весовой категории до 71 кг.
Массовые протесты в Иране начались в конце 2022 года из-за тяжелой экономической ситуации в стране. В ходе беспорядков погибло не менее 2 тыс. человек, хотя данные по этой теме сильно различаются. Власти Ирана ограничили доступ к интернету, а Тегеран обвинял США и Израиль в организации протестов.