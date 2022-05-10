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19 апреляТАССМатчем «Балтика» — «Динамо» стартует ¼ финала Кубка России по футболуТАСС, 19 апреля. Стадия ¼ финала Бетсити — Кубка России по футболу начнется во вторник матчем между «Балтикой» из Калининграда и московским «Динамо». Еще три четвертьфинальных встречи пройдут 20 апреля, в этот день состоятся игры «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».