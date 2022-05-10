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26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
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16:08 (мск)Спорт-Экспресс
«Динамо» — «Алания»: команды объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России«Динамо» и «Алания» объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России.
10:56 (мск)
«Динамо» — «Алания», «Спартак» — «Енисей»: прогнозы и ставкиКто разыграет Кубок России 29 мая в «Лужниках»?
00:35 (мск)Спорт-Экспресс
«Динамо» в кризисе. Но еще может выдать лучший сезон в XXI векеВо вторник — кубковый полуфинал с «Аланией».
8 маяСпорт РИА Новости
«Часть процесса развития»: Шварц объяснил ухудшение результатов «Динамо»МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц назвал кратковременные ухудшения результатов частью процесса развития и роста команды.
27 апреляСпорт-Экспресс
Кубок России больше не второсортный турнир. Финал в «Лужниках» станет украшением сезона«СЭ» — о яркой зарубе клубов РПЛ и ФНЛ.
26 апреляВедомости.Спорт
Финал Кубка России впервые за 15 лет пройдет в «Лужниках»Финал Кубка России впервые с 2007 г. пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
22 апреляЧемпионат.com
«Играли без “автобуса”. В “Зените” поздравили “Аланию” с выходом в полуфинал КубкаГенеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.
22 апреляМосковский комсомолец
«Динамо» и «Спартак» могут встретиться только в финале Кубка РоссииВ четверг, 21 апреля, в прямом эфире состоялась жеребьевка полуфинала розыгрыша Кубка России. Пары полуфиналистов определяли известные российские футболисты, экс-игроки сборной России Дмитрий Сычёв и Дмитрий Аленичев.
21 апреляГазета.Ру
Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболуСегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка России по футболу. По ее результатам определились две пары. Это «Динамо»— «Алания» и «Спартак»— «Енисей».
21 апреляЧемпионат.com
Клубы ФНЛ разрывают в Кубке России. А помните, был такой мораторий?А что если у России будут еврокубки, а в них — «Алания» или «Енисей»!
20 апреляSports.Ru
Разбитый нос Моро и серия пенальти. Так «Динамо» пробилось в первый за 10 лет полуфинал КубкаХотя до этого всех громили.
20 апреляЧемпионат.com
В «Балтике» отреагировали на пожар на трибуне во время игры с «Динамо»Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян прокомментировал возгорание баннера на игре ¼ финала Кубка России с «Динамо».
19 апреляСпорт РИА Новости
«Динамо» в серии пенальти победило «Балтику» в четвертьфинале Кубка РоссииМОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло калининградскую «Балтику» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
19 апреляТАСС
Матчем «Балтика» — «Динамо» стартует ¼ финала Кубка России по футболуТАСС, 19 апреля. Стадия ¼ финала Бетсити — Кубка России по футболу начнется во вторник матчем между «Балтикой» из Калининграда и московским «Динамо». Еще три четвертьфинальных встречи пройдут 20 апреля, в этот день состоятся игры «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».
18 апреляСпорт РИА Новости
Стала известна бригада арбитров на дерби ЦСКА — «Спартак» в Кубке РоссииМОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Москалев назначен главным арбитром четвертьфинального матча Кубка России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
4 мартаЧемпионат.com
Результаты жеребьевки ¼ финала Кубка России сезона-2021/2022Сегодня, 4 марта, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
2 мартаLenta.Ru
В «Динамо» объяснили отсутствие украинского игрока клуба в заявке на матч КРГлавный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил отсутствие украинского защитника клуба Ивана Ордеца в заявке на матч Кубка России против «Нижнего Новгорода». Слова специалиста приводит сайт бело-голубых.
1 мартаСпорт-Экспресс
Смолов — два из двух, Фомин — 20 из 20. «Динамо» начало год с двух крупных победВо вторник бело-голубые прошли «Нижний Новгород» (3:0) в финала кубкового турнира, а в воскресенье их ждет дерби со «Спартаком» в РПЛ.
1 мартаСпорт РИА Новости
«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в четвертьфинал Кубка РоссииМОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Нижний Новгород» в матче ⅛ финала Кубка России.
1 мартаТАСС
Матчем «Динамо» — «Нижний Новгород» стартует стадия ⅛ финала Кубка России по футболуТАСС, 1 марта. Первый матч ⅛ финала Бетсити — Кубка России по футболу пройдет во вторник. Московское «Динамо» на своем поле примет «Нижний Новгород», встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.
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