В США дисквалифицировали 72-летнего легкоатлета за допинг

Срок отстранения составит три года. Спортсмен сдал положительный тест в феврале, в пробе обнаружили три запрещенных вещества. Это амфетамин, 19-норандостерон, а также следы анаболических стероидов.

Ветеран выступал на чемпионате США по легкой атлетике на дистанции 5 километров, тест у него взяли во время турнира. Куоллс признал вину в применении допинга.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) упрекнуло USADA за количество тестируемых спортсменов в США. В организации подчеркнули, что в 2023 году USADA взяла 7773 пробы у 3011 спортсменов. «Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной», — заявили в WADA.