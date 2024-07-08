Десятиборец Жук одержал победу на Кубке России по легкой атлетике

В понедельник в Чебоксарах состоялись финалы в 11 видах программы, в сектора и на дорожки выходили пятеро представителей Беларуси. Победу в соревнованиях десятиборцев одержал Виталий Жук. Наш спортсмен показал лучшие результаты в беге на 100 м, толкании ядра, метании копья и прыжках с шестом, занимал третьи места в прыжках в длину, беге на 110 м с барьерами и на 400 м, прыжках в высоту и метании диска и был пятым на 1500 м. В сумме за все дисциплины Жук набрал 7889 баллов, опередив ставшего вторым Антона Терещенко из Кемеровской области на 127 очков.



Еще одно призовое место белорусской команде принесла Янина Луценко, которая финишировала второй на стометровке со временем 11,23 сек. Опередить нашу спортсменку сумела только москвичка Кристина Макаренко (11,01). Близки к призам были прыгун в высоту Павел Селиверстов и бегунья Татьяна Шабанова (3000 м с препятствиями), но оба заняли в своих финалах четвертые строчки. В прыжках с шестом у девушек наша Кристина Концевенко стала шестой.



Таким образом, после двух дней Кубка России на счету белорусских легкоатлетов семь попаданий в призовую тройку (2−3−2). Завтра участие в соревнованиях примут 10 представителей нашей национальной команды, в том числе лидеры Эльвира Граборенко (110 м с барьерами), Виолетта Скворцова (тройной прыжок), Карина Демидик (прыжки в высоту), Алена Дубицкая и Олег Томашевич (оба — толкание ядра).