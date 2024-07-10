Шикарная фотосессия самой быстрой бегуньи России 21 века Кристины Макаренко

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8 июля на Кубке России Кристина пробежала стометровку за 11,01 секунды и не только улучшила свой личный результат, но и побила рекорд Ольги Богословской, которая с восхищением комментировала забег Макаренко.

Сама Кристина в своих соцсетях написала: «Сегодня испытала весь спектр эмоций… От слёз радости до слёз переживаний».