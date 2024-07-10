Шикарная фотосессия самой быстрой бегуньи России 21 века Кристины Макаренко
Девятикратная чемпионка России в беге на 100 Кристина Макаренко улучшила личный рекорд и стала самой быстрой бегуньей нашей страны в 21 веке.
Девятикратная чемпионка России в беге на 100 Кристина Макаренко улучшила личный рекорд и стала самой быстрой бегуньей нашей страны в 21 веке.
8 июля на Кубке России Кристина пробежала стометровку за 11,01 секунды и не только улучшила свой личный результат, но и побила рекорд Ольги Богословской, которая с восхищением комментировала забег Макаренко.
Сама Кристина в своих соцсетях написала: «Сегодня испытала весь спектр эмоций… От слёз радости до слёз переживаний».
Кристина не только великолепно смотрится на беговой дорожке, но и в объективе фотокамеры. Мы предлагаем вам посмотреть несколько потрясающих снимков легкоатлетки в нашей галерее.