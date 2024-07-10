10:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Шикарная фотосессия самой быстрой бегуньи России 21 века Кристины Макаренко

Девятикратная чемпионка России в беге на 100 Кристина Макаренко улучшила личный рекорд и стала самой быстрой бегуньей нашей страны в 21 веке.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

8 июля на Кубке России Кристина пробежала стометровку за 11,01 секунды и не только улучшила свой личный результат, но и побила рекорд Ольги Богословской, которая с восхищением комментировала забег Макаренко.

Сама Кристина в своих соцсетях написала: «Сегодня испытала весь спектр эмоций… От слёз радости до слёз переживаний».

Кристина не только великолепно смотрится на беговой дорожке, но и в объективе фотокамеры. Мы предлагаем вам посмотреть несколько потрясающих снимков легкоатлетки в нашей галерее.

Читайте также от «МК Спорт»
Внучка Боярского втиснула пышные формы в тесное бикини
50-летняя Высоцкая разделась до трусов и рассекретила свой физический изъян
«Уже не та»: постаревшую после развода Брежневу едва узнали подписчики
«Ей не идет мини»: неудачное фото Валиевой обсудили в соцсетях
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь