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Кочанова и Моргунов стали победителями финала серии турниров «Высота»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские легкоатлеты Мария Кочанова и Тимур Моргунов стали победителями финального этапа серии турниров «Высота».

Источник: РИА "Новости"

Кочанова победила в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 1,95 метра. Второе место заняла белоруска Карина Демидик (1,93), третье — россиянка Кристина Королева (1,89).

Прыгун с шестом Моргунов преодолел высоту 5,72 метра. Вторым стал Михаил Шмыков (5,60), третьим — Дмитрий Качанов (5,60).

Из-за дискомфорта в ноге соревнования пропустила олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Финальный этап серии турниров с участием сильнейших прыгунов в высоту и с шестом из России и Белоруссии проходит в пятницу в Златоусте.