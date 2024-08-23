Кочанова и Моргунов стали победителями финала серии турниров «Высота»

Кочанова победила в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 1,95 метра. Второе место заняла белоруска Карина Демидик (1,93), третье — россиянка Кристина Королева (1,89).
Прыгун с шестом Моргунов преодолел высоту 5,72 метра. Вторым стал Михаил Шмыков (5,60), третьим — Дмитрий Качанов (5,60).
Из-за дискомфорта в ноге соревнования пропустила олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
Финальный этап серии турниров с участием сильнейших прыгунов в высоту и с шестом из России и Белоруссии проходит в пятницу в Златоусте.