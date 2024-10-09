«19 лет — на пьедестале». Как советская спортсменка пережила блокаду Ленинграда и завоевала золото трех Олимпиад?

Детство у Зыбиной выдалось, мягко говоря, непростым. Галина родилась в Ленинграде за десять лет до начала Великой Отечественной войны и встретила ее начало там же. Отец будущей спортсменки ушел на фронт (он погиб в 1944 году при освобождении Белоруссии), а мать вместе с Галиной и еще четырьмя детьми осталась в городе. Все они благополучно пережили блокаду, но этого могло не произойти. Зыбина в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывала, что в первые месяцы блокады половина соседей села в грузовик, который прорывался на Большую землю по льду Ладожского озера, но они со старшим братом заперлись в комнате и наотрез отказались ехать. Этот поступок детей спас всей семье жизнь: по дороге грузовик попал под обстрел и провалился под лед. Все, кто пытался на нем эвакуироваться, погибли.