Девять белорусов выступят на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском

Нашу команду на турнире представят девять спортсменов. В первый день, 20 июня, в сектор выйдет победитель недавнего фестиваля легкой атлетики в Твери в прыжках с шестом Матвей Волков, а также триумфатор майского командного чемпионата России в Сочи в толкании ядра Олег Томашевич. Соревновательная программа пятницы стартует в 9.30.