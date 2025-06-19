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Девять белорусов выступят на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жуковском Московской области 20 июня стартует Кубок России по легкой атлетике 2025 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нашу команду на турнире представят девять спортсменов. В первый день, 20 июня, в сектор выйдет победитель недавнего фестиваля легкой атлетики в Твери в прыжках с шестом Матвей Волков, а также триумфатор майского командного чемпионата России в Сочи в толкании ядра Олег Томашевич. Соревновательная программа пятницы стартует в 9.30.

21 июня в Жуковском выступит метательница молота Анастасия Маслова. В воскресенье участие в Кубке России примет победительница Мемориала братьев Знаменских в Москве в толкании ядра Алена Дубицкая, а также Евгений Богуцкий (метание диска), Артем Калачев (800 м), Дмитрий Иваненко, Александр Шустик и Татьяна Шабанова (все — 3000 м с препятствиями).