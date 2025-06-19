Девять белорусов выступят на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском

Нашу команду на турнире представят девять спортсменов. В первый день, 20 июня, в сектор выйдет победитель недавнего фестиваля легкой атлетики в Твери в прыжках с шестом Матвей Волков, а также триумфатор майского командного чемпионата России в Сочи в толкании ядра Олег Томашевич. Соревновательная программа пятницы стартует в 9.30.
21 июня в Жуковском выступит метательница молота Анастасия Маслова. В воскресенье участие в Кубке России примет победительница Мемориала братьев Знаменских в Москве в толкании ядра Алена Дубицкая, а также Евгений Богуцкий (метание диска), Артем Калачев (800 м), Дмитрий Иваненко, Александр Шустик и Татьяна Шабанова (все — 3000 м с препятствиями).