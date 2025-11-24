Ричмонд
Петр Фрадков: «Уверен, все вопросы по нашему международному участию будут решены»

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков выразил уверенность в скором допуске российских легкоатлетов на международную арену.

Источник: Спортс"

«Уверен, все вопросы по нашему международному участию будут решены, мы на это очень надеемся. Весь тренерский штаб нацелен на эту задачу. Абрамова (новый главный тренер сборной — Спортс»") — известный специалист. Она воспитала известных призеров чемпионатов мира и Олимпиады. Она представила четкую и понятную концепцию развития.

За этот год мы провели более 300 мероприятий с приглашением иностранных атлетов. Никто не отменял задачу, чтобы граждане массово занимались спортом. Понятно, что не во всех видах легкой атлетики, но бег — один из самых, если не самый массовый вид", — сказал Фрадков.