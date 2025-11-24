Петр Фрадков: «Уверен, все вопросы по нашему международному участию будут решены»

«Уверен, все вопросы по нашему международному участию будут решены, мы на это очень надеемся. Весь тренерский штаб нацелен на эту задачу. Абрамова (новый главный тренер сборной — Спортс»") — известный специалист. Она воспитала известных призеров чемпионатов мира и Олимпиады. Она представила четкую и понятную концепцию развития.
За этот год мы провели более 300 мероприятий с приглашением иностранных атлетов. Никто не отменял задачу, чтобы граждане массово занимались спортом. Понятно, что не во всех видах легкой атлетики, но бег — один из самых, если не самый массовый вид", — сказал Фрадков.