World Athletics в 8 раз сократила число легкоатлетов из России в допинг-пуле

Вне усиленного допинг-контроля со стороны международной федерации остались Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков и Полина Кнороз (все — прыжки с шестом), Анастасия Колчина, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Широбоков и Рейхан Каграманова (все — спортивная ходьба), Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Степан Веткин и Наталья Спиридонова (все — прыжки в высоту), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все — метание молота), Артем Макаренко, Федор Иванов, Константин Крылов, Максим Шелих, Серафим Солодовников, Полина Ткалич, Дарья Азарова, Эмилия Тангара, Ксения Дружинина, Виктория Погребняк, Екатерина Ивонина и Кристина Макаренко (все — бег), Александра Перова (метание копья), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба — метание диска), Дарья Нидбайкина и Екатерина Конева (обе — тройной прыжок), а также многоборка Софья Якушина, летом рассказавшая ТАСС о получении турецкого гражданства.