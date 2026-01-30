Чен о Клишиной: У неё голова разрушена, она в спорте не соображает

Ранее Клишина высказалась на тему состояния данного вида спорта в России, отметив, что десятилетний бан разрушил лёгкую атлетику в стране.
"Клишина уже 10 лет не была в России, откуда она может знать, что у нас происходит? В России проходят отличные соревнования на самом высочайшем уровне. Наши спортсмены имели лучшие результаты в мире.
Что значит была разрушена? Это у неё голова разрушена! Всяких слушать не надо, которые в спорте даже не соображают. У нас в спорте всё хорошо, мы это докажем, когда вернёмся", — cказала Чен Metaratings.ru.
Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отстранил Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в 2015 году.
World Athletics лишила ВФЛА членства в организации из-за допингового скандала.