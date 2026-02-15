«Есть ощущения, что скоро будут у нас международные старты»

— Немного разные ситуации, поскольку и на «Русской зиме» в этом году, и на Играх БРИКС мы выступали в родной стране при своих болельщиках. После возвращения на международную арену много надо будет выступать за рубежом. У меня последний такой выезд на соревнование был осенью 2021 года. Так что придется привыкать заново. Но хорошо, что мы имеем возможность хотя бы на отдельных соревнованиях у себя соревноваться с теми, кто имеет постоянную практику крупных мировых стартов.