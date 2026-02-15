«Есть ощущения, что скоро будут у нас международные старты»

На столичном турнире «Русская зима» блестящую победу в беге на 400 м одержала одна из ведущих российских легкоатлеток — Полина Ткалич. Трехкратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС‑2024 в Казани, 25‑летняя бегунья в очередной раз подтвердила свой высокий класс. В эксклюзивном интервью «Известиям» спортсменка рассказала о вере в скорое возвращение на международную арену, сложностях обратной адаптации к крупным мировым стартам после четырехлетнего отсутствия и своих планах на сезон.
«Главные цели — личный рекорд зимой и летом»
— Как вам атмосфера на «Русской зиме»?
— Атмосфера, как обычно, — очень шумно, очень будоражит народ на трибунах. Но только время, за которое я пробежала, оставляет желать лучшего (52,28 секунды при личном рекорде 50,16 секунды. — Ред.). Возможно, дело в том, что это был только второй старт в сезоне у меня и нужно просто разбегаться как следует.
— Какие у вас задачи на нынешний зимний сезон?
— По ощущениям зимний сезон для меня ничем не отличается от летнего, за исключением того, что зимой у нас соревнования. Главные цели — установить личный рекорд и зимой, и тем более летом.
— Были особые эмоции от того, что в некоторых дисциплинах на «Русской зиме» выступали иностранные спортсмены, у которых, к примеру, есть за спиной участие в прошлогоднем летнем чемпионате мира?
— Да, атмосфера из-за этого была особенная. Сейчас не так много возможностей ее ощутить. Собственно говоря, что-то подобное за последние годы было еще на Играх БРИКС в Казани. Классно, что и в Москве на «Русской зиме» мы увидели в отдельных дисциплинах соревнования россиян и белорусов с иностранцами.
— Это дает возможность как-то адаптироваться к возвращению на крупные международные старты, когда оно состоится?
— Немного разные ситуации, поскольку и на «Русской зиме» в этом году, и на Играх БРИКС мы выступали в родной стране при своих болельщиках. После возвращения на международную арену много надо будет выступать за рубежом. У меня последний такой выезд на соревнование был осенью 2021 года. Так что придется привыкать заново. Но хорошо, что мы имеем возможность хотя бы на отдельных соревнованиях у себя соревноваться с теми, кто имеет постоянную практику крупных мировых стартов.
— Это особенно мотивирует?
— Смешанные чувства. Вроде как и да. Но при этом реально настолько сильно отвыкли от этого, что нужно привыкнуть заново.
— В чем сложность?
— Говорю лично за себя, но всё равно конкуренция уже немножко другая. Начнут приезжать к нам еще и еще люди. И уже время мы будем показывать другое.
«Смотрю не на тех, кто со мной бежит, а на себя»
— Верите, что в обозримом будущем возможен разбан российских легкоатлетов?
— Вот уже много лет верим и верим (улыбается). Конечно же, верим. А как еще?
— Просто интересно, насколько эта вера усилилась после того, как с конца 2024 года стали активно допускать наших спортсменов к международным соревнованиям, причем некоторых, как дзюдоистов, даже под своим флагом?
— Не знаю. Просто у меня есть чувства и ощущения, не хочется сглазить, что, дай бог, все-таки пойдут улучшения и будут у нас международные старты.
— За четыре бана внутрироссийские соревнования хотя бы частично решили задачу не дать нашим спортсменам просесть в уровне?
— Да особо нет. Все наши старты для меня примерно одно и то же. В большинстве случаев ориентируюсь на себя, на свое внутреннее эмоциональное состояние. Почти за четыре года привыкла смотреть не на тех, кто со мной бежит, а на себя. Соревнуюсь в основном с собой. Моя мотивация — пробежать каждый следующий старт с лучшим временем, чем предыдущий. Поэтому я и сказала, что для меня главное — установить в этом году личные рекорды зимой и летом.
Алексей Фомин